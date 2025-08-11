"Схаменіться, люди": сестра Софії Ротару відповіла на закиди у сторону легендарної співачки

Ауріка Ротару стала на захист своєї сестри, легендарної співачки Софії Ротару, після хвилі критичних коментарів у соцмережах. Вона спростувала чутки про еміграцію артистки та розповіла, чим сестра займається в Україні.

Співачка Ауріка Ротару публічно відповіла на критику, що з’явилася після нового відео в TikTok блогера Ярослава Гопаци, присвяченого Софії Ротару. У ролику йшлося про те, що артистка вперше за тривалий час оприлюднила свіжі фото.

Через те, що Софія Ротару давно уникає публічних заходів, у коментарях почали з’являтися припущення про її нинішнє місце проживання та діяльність. Деякі з висловлювань обурили Ауріку, і вона вирішила дати відповідь.

За словами Ауріки Ротару, її сестра мешкає у столиці України, і нікуди не виїжджала.

"Ви готові відповідати за звинувачення? Ми жили й живемо у Києві, даємо благодійні концерти, допомагаємо хлопцям, не афішуючи. За що стільки бруду? Схаменіться, люди. Нікуди не виїхали", — наголосила вона.

Що писали люди в коментарях

"Зрадниця України"

"А де Софія Михайлівна була весь цей час??? Сиділа, як миша.Може включила режим очікування, не знала, який прапор коло хати вивішувати? Ех,Соня, Соня…Не буває пізно, буває "вже не треба"

"Це Старі фото!!! Ви її зараз Бачили???"

"А вона знає про те, що була у Києві? Світлини 20-30-річної давнини. Зрадниця!"

"Нащо вона вилізла через три роки?!"

"Де вона була всі роки війни???? Надумала. Проснулась"

"Це все фейк! не може вона в свої роки так виглядати!!!"

