"Схаменіться, люди": сестра Софії Ротару відповіла на закиди у сторону легендарної співачки

Ротару опублікувала фото з Києва
Софія Ротару у Києві | Фото: Instagram sofiarotaru.official

Ауріка Ротару стала на захист своєї сестри, легендарної співачки Софії Ротару, після хвилі критичних коментарів у соцмережах. Вона спростувала чутки про еміграцію артистки та розповіла, чим сестра займається в Україні.

Співачка Ауріка Ротару публічно відповіла на критику, що з’явилася після нового відео в TikTok блогера Ярослава Гопаци, присвяченого Софії Ротару. У ролику йшлося про те, що артистка вперше за тривалий час оприлюднила свіжі фото.

Софії Ротару не вірять, що вона у Києві
Скриншот з відео у ТікТок
Фото: TikTok

Через те, що Софія Ротару давно уникає публічних заходів, у коментарях почали з’являтися припущення про її нинішнє місце проживання та діяльність. Деякі з висловлювань обурили Ауріку, і вона вирішила дати відповідь.

За словами Ауріки Ротару, її сестра мешкає у столиці України, і нікуди не виїжджала.

"Ви готові відповідати за звинувачення? Ми жили й живемо у Києві, даємо благодійні концерти, допомагаємо хлопцям, не афішуючи. За що стільки бруду? Схаменіться, люди. Нікуди не виїхали", — наголосила вона.

Софія Ротару хейтери
Коментарі до відео у ТікТок
Фото: скриншот

Що писали люди в коментарях

  • "Зрадниця України"
  • "А де Софія Михайлівна була весь цей час??? Сиділа, як миша.Може включила режим очікування, не знала, який прапор коло хати вивішувати? Ех,Соня, Соня…Не буває пізно, буває "вже не треба"
  • "Це Старі фото!!! Ви її зараз Бачили???"
  • "А вона знає про те, що була у Києві? Світлини 20-30-річної давнини. Зрадниця!"
  • "Нащо вона вилізла через три роки?!"
  • "Де вона була всі роки війни???? Надумала. Проснулась"
  • "Це все фейк! не може вона в свої роки так виглядати!!!"

