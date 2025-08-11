"Схаменіться, люди": сестра Софії Ротару відповіла на закиди у сторону легендарної співачки
Ауріка Ротару стала на захист своєї сестри, легендарної співачки Софії Ротару, після хвилі критичних коментарів у соцмережах. Вона спростувала чутки про еміграцію артистки та розповіла, чим сестра займається в Україні.
Співачка Ауріка Ротару публічно відповіла на критику, що з’явилася після нового відео в TikTok блогера Ярослава Гопаци, присвяченого Софії Ротару. У ролику йшлося про те, що артистка вперше за тривалий час оприлюднила свіжі фото.
Через те, що Софія Ротару давно уникає публічних заходів, у коментарях почали з’являтися припущення про її нинішнє місце проживання та діяльність. Деякі з висловлювань обурили Ауріку, і вона вирішила дати відповідь.
За словами Ауріки Ротару, її сестра мешкає у столиці України, і нікуди не виїжджала.
"Ви готові відповідати за звинувачення? Ми жили й живемо у Києві, даємо благодійні концерти, допомагаємо хлопцям, не афішуючи. За що стільки бруду? Схаменіться, люди. Нікуди не виїхали", — наголосила вона.
Що писали люди в коментарях
- "Зрадниця України"
- "А де Софія Михайлівна була весь цей час??? Сиділа, як миша.Може включила режим очікування, не знала, який прапор коло хати вивішувати? Ех,Соня, Соня…Не буває пізно, буває "вже не треба"
- "Це Старі фото!!! Ви її зараз Бачили???"
- "А вона знає про те, що була у Києві? Світлини 20-30-річної давнини. Зрадниця!"
- "Нащо вона вилізла через три роки?!"
- "Де вона була всі роки війни???? Надумала. Проснулась"
- "Це все фейк! не може вона в свої роки так виглядати!!!"
