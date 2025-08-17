Семья переехала из Киева в горы и строит ферму альпак (фото, видео)
Максим и Леся переехали из столицы в горы, чтобы развивать там ферму альпак. Они выращивают курочек, имеют планы расширять свои владения и воспитывают троих детей среди живописных Карпат.
Семья живет в доме деда и бабы Леси. Дом 1966 года, поэтому относительно "молодой". А на его месте когда-то стояла старая гуцульская хата. О своей жизни в горах Леся и Максим рассказали Иванке Дячук.
"Это история о том, как чувак, который в Киеве был топ-менеджером компании, кайфует от того, что убирает в конюшне за альпаками. Я работаю на ферме, потому что у меня жена работает в айти", — шутит Максим.
Почему решили переехать в село
В этом доме Леся выросла, однако основную часть жизни провела в Киеве, где и познакомилась с отцом своих детей.
"Наверное, нам как-то становилось тесно в квартире", — говорит женщина
Отправной точкой для принятия решения стал коронавирус, когда многие работники начали выполнять свою работу на дому.
"Мы достаточно активно и долго обсуждали переезд за город", — вспоминает Леся.
Супруги говорили о доме под Киевом, однако, по словам Максима, его жена была "разбалована" горными масштабами.
Осенью перед большой войной семья начала делать дорогу к дедовскому дому. А 26 февраля они приехали туда с детьми и домашним любимцем, решив, что останутся там окончательно.
Леся до сих пор работает в международной айти-компании, управляя проектами. А Максим был директором по коммуникациям в разных компаниях, однако изменил стиль жизни и теперь занимается фермерством.
Адаптация в горах
Сначала семья начала с мальчиков-альпак, а затем возьмутся за девочек, с которыми труднее справиться, когда те беременны. Также у них есть курочки, а сын ходит собирает яйца, изучая таким образом математику.
Что касается адаптации как таковой, то у супругов ее почти и не было. Ведь Леся здесь родилась и выросла, она хорошо знает местный диалект, а ее мужа уважают за то, что он много делает возле земли.
В частности, в доме есть печь, которая до сих пор работает, однако семья ею не пользуется. А из кабинета Леси открывается невероятный вид на Карпаты.
Украинцы в комментариях с восторгом отреагировали на инициативу Максима и Леси:
- "Такими семьями надо гордиться украинцам. Пусть все в этой Семье будет хорошо и успешно. Искренне благодарю".
- "Новые Украинцы — это не о деньгах! Это об ощущении Себя в этой стране, своей роли в ее возрождении. К счастью, таких людей есть и раскрывается все больше и больше в Украине. За ними будущее!".
- "Умные, трудолюбивые, мудрые молодые люди. Все будет Украина! Дай Бог вам здоровья, счастья, мира".
