Сімʼя переїхала з Києва в гори та будує ферму альпак (фото, відео)

Максим та Леся переїхали зі столиці до гір, аби розвивати там ферму альпак. Вони вирощують курочок, мають плани розширювати свої володіння та виховують трьох дітей серед мальовничих Карпат.

Related video

Родина живе в хаті діда та баби Лесі. Будинок 1966 року, тому відносно "молодий". А на його місці колись стояла стара гуцульська хата. Про своє життя в горах Леся та Максим розповіли Іванці Дячук.

Родина перебралася з Києва в гори

"Це історія про те, як чувак, який в Києві був топменеджером компанії, кайфує від того, що прибирає в стайні за альпаками. Я працюю на фермі, бо в мене жінка працює в айті", — жартує Максим.

Чому вирішили переїхати в село

У цій хаті Леся виросла, проте основну частину життя провела в Києві, де і познайомилася з батьком своїх дітей.

"Напевно, нам якось ставало тісно в квартирі", — каже жінка

Відправною точкою для прийняття рішення став коронавірус, коли багато працівників почали виконувати свою роботу вдома.

"Ми досить активно та довго обговорювали переїзд за місто", — пригадує Леся.

Леся показує свою хату в Карпатах Фото: YouTube

Подружжя говорило про хату під Києвом, проте, за словами Максима, його дружина була "розбалувана" гірськими масштабами.

Восени перед великою війною родина почала робити дорогу до дідівської хати. А 26 лютого вони приїхали туди з дітьми та домашнім улюбленцем, вирішивши, що залишаться там остаточно.

Хата Лесі та Максима Фото: YouTube

Леся досі працює в міжнародній айті-компанії, керуючи проєктами. А Максим був директором з комунікацій у різних компаніях, проте змінив стиль життя і тепер займається фермерством.

Хата в горах Фото: YouTube

Адаптація в горах

Спершу родина почала з хлопчиків-альпак, а згодом візьмуться за дівчаток, з якими важче впоратися, коли ті вагітні. Також у них є курочки, а син ходить збирає яйця, вивчаючи таким чином математику.

Альпаки-хлопчики Фото: YouTube

Щодо адаптації як такої, то в подружжя її майже і не було. Адже Леся тут народилася та виросла, вона добре знає місцевий діалект, а її чоловіка поважають за те, що він багато робить біля землі.

Карпати Фото: YouTube

Зокрема, у хаті є піч, яка досі працює, проте родина нею не користується. А з кабінеті Лесі відкривається неймовірний краєвид на Карпати.

Робочий кабінет Лесі з видом на гори Фото: YouTube

Українці в коментарях із захватом відреагували на ініціативу Максима та Лесі:

"Такими сім'ями треба пишатися українцям. Хай все в цій Родині буде Добре та Успішно. Щиро дякую".

"Нові Українці — це не про гроші! Це про відчуття Себе в цій країні, своєї ролі у її відродженні. На щастя, таких людей є і розкривається все більше і більше в Україні. За ними майбутнє!".

"Розумні, працьовиті, мудрі молоді люди. Все буде Україна! Дай Боже вам здоров'я, щастя, миру".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, жінка жила в Києві на Оболоні та працювала в ІТ, але спонтанно купила хату в селі на Житомирщині.