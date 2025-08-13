Дочь Джо Байдена разводится с пластическим хирургом после 13 лет брака: все подробности (фото)
Дочь бывшего президента США Джо Байдена Эшли Байден подала на развод со своим мужем, хирургом Говардом Крейном, после более чем 13 лет брака. Документы были зарегистрированы на этой неделе в суде Филадельфии.
44-летняя Эшли Байден в понедельник обратилась в суд Филадельфии с просьбой расторгнуть брак с 59-летним отоларингологом и пластическим хирургом Говардом Крейном, пишет New York Post.
В день подачи документов на развод Эшли опубликовала в Instagram фото с прогулки по парку с поднятым большим пальцем и песней Beyoncé Freedom на фоне. Также она поделилась цитатой: "Новая жизнь, новые начала означают новые границы. Новые способы быть, которые не будут выглядеть и не будут звучать, как раньше".
Причины разрыва не разглашаются, ведь в Филадельфии документы о разводе не являются публичными. Общих детей у супругов нет.
Брак Эшли Байден и Говарда Крейна
История любви Эшли Байден и Говарда Крейна началась в 2010 году благодаря знакомству, которое организовал покойный брат Эшли, Бо Байден.
Пара поженилась в июне 2012 года в городе Гринвилл, штат Делавэр, в церкви, где Эшли когда-то была крещена. Свадьба состоялась при участии около 200 гостей, а сам Джо Байден тогда, будучи вице-президентом, активно занимался подготовкой к празднику.
