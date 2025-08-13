Донька Джо Байдена розлучається з пластичним хірургом після 13 років шлюбу: всі подробиці (фото)
Донька колишнього президента США Джо Байдена Ешлі Байден подала на розлучення зі своїм чоловіком, хірургом Говардом Крейном, після більш ніж 13 років шлюбу. Документи були зареєстровані цього тижня у суді Філадельфії.
44-річна Ешлі Байден у понеділок звернулася до суду Філадельфії з проханням розірвати шлюб із 59-річним отоларингологом та пластичним хірургом Говардом Крейном, пише New York Post.
У день подання документів на розлучення Ешлі опублікувала в Instagram фото з прогулянки парком із піднятим великим пальцем та піснею Beyoncé Freedom на фоні. Також вона поділилася цитатою: "Нове життя, нові початки означають нові кордони. Нові способи бути, які не виглядатимуть і не звучатимуть, як раніше".
Причини розриву не розголошуються, адже у Філадельфії документи про розлучення не є публічними. Спільних дітей подружжя не має.
Шлюб Ешлі Байден і Говарда Крейна
Історія кохання Ешлі Байден та Говарда Крейна розпочалася у 2010 році завдяки знайомству, яке організував покійний брат Ешлі, Бо Байден.
Пара одружилася у червні 2012 року в місті Грінвілл, штат Делавер, у церкві, де Ешлі колись була хрещена. Весілля відбулося за участі близько 200 гостей, а сам Джо Байден тоді, будучи віцепрезидентом, активно займався підготовкою до свята.
Нагадаємо, раніше Фокус також писав, що:
- 8 січня 2025 року у сім’ї Байденів народився правнук президента США Джо Байдена. Онучка глави держави, Наомі Байден, поділилася першим фото малюка.
- Вогонь знищив будинок сина Байдена в Малібу.
Крім того, дружина Джо Байдена довела чоловіка до сліз на публіці.