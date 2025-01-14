Онучка Джо Байдена вперше показала обличчя його новонародженого правнука

8 січня 2025 року у сім’ї Байденів народився правнук президента США Джо Байдена. Онучка глави держави, Наомі Байден, поділилася першим фото малюка.

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13 січня 2025 року онучка президента США Джо Байдена Наомі Байден поділилася першим знімком свого новонародженого сина Вільяма. Фото, на якому обличчя малюка показано крупним планом, вона опублікувала в Instagram із підписом: "Солодкий Віллі".

Наомі Байден – старша з семи онуків американського президента. Вона є дочкою Гантера Байдена, другого сина глави держави. У листопаді 2023 року Наомі одружилася з юристом Пітером Нілом, який молодший за неї на три роки.

8 січня 2025 року в подружжя народився первісток – хлопчик Вільям. Президент США Джо Байден, коментуючи народження правнука, назвав цю подію "гарною новиною" та пожартував, що тепер офіційно став прадідусем. Хоча спочатку Байден помилково заявив, що дитина – дівчинка, пізніше він виправився.

Наомі Байден продовжує активно ділитися радісними моментами свого життя зі своїми підписниками, а народження маленького Вільяма стало новим розділом в історії родини Байденів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вогонь знищив будинок сина Байдена в Малібу.

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