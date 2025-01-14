Внучка Джо Байдена впервые показала лицо его новорожденного правнука

8 января 2025 года в семье Байденов родился правнук президента США Джо Байдена. Внучка главы государства, Наоми Байден, поделилась первым фото малыша.

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13 января 2025 года внучка президента США Джо Байдена Наоми Байден поделилась первым снимком своего новорожденного сына Уильяма. Фото, на котором лицо малыша показано крупным планом, она опубликовала в Instagram с подписью: "Сладкий Вилли".

Наоми Байден — старшая из семи внуков американского президента. Она является дочерью Хантера Байдена, второго сына главы государства. В ноябре 2023 года Наоми вышла замуж за юриста Питера Нила, который младше ее на три года.

8 января 2025 года у супругов родился первенец — мальчик Уильям. Президент США Джо Байден, комментируя рождение правнука, назвал это событие "хорошей новостью" и пошутил, что теперь официально стал прадедушкой. Хотя сначала Байден ошибочно заявил, что ребенок — девочка, позже он исправился.

Наоми Байден продолжает активно делиться радостными моментами своей жизни со своими подписчиками, а рождение маленького Уильяма стало новой главой в истории семьи Байденов.

Напомним, ранее мы писали, что огонь уничтожил дом сына Байдена в Малибу.

Кроме этого, Фокус писал, "В центре Киева был я, а не он": Байден высмеял Путина в заключительной речи.