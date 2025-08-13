В горах нашли мертвым 27-летнего туриста, который пропал месяц назад: что произошло

В Испании нашли мертвым 27-летнего американца, который пропал во время соло-похода в национальном парке Ордеса-и-Монте-Пердидо. Поиски продолжались почти месяц, после того как турист перестал выходить на связь и не явился на запланированный рейс.

В Испании обнаружили тело гражданина США Коула Хендерсона, который пропал без вести во время похода в Национальном парке Ордеса-и-Монте-Пердидо. Об этом 12 августа сообщила испанская полиция, пишет People.

Последний раз Хендерсон выходил на связь 9 июля, когда написал другу, что отправляется в соло-поход и выключает телефон. Через четыре дня, 13 июля, друзья заявили о его исчезновении, когда он не сел на самолет в Амстердам, где жил.

По данным CNN и The New York Times, тело туриста нашли 8 августа на северном склоне горы Монте-Пердидо — третьей по высоте вершины Пиренеев. Для эвакуации тела спасатели использовали кран.

Хендерсон был выпускником колледжа Родс в Теннесси по специальности "компьютерные науки" и работал в Dexter Energy. Он увлекался пешими походами, бегом и футболом. Его друг Макс Сенофф отметил, что Хендерсон был "большим любителем планирования" и всегда делился с близкими своими маршрутами.

