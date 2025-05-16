В заброшенной хижине высоко в горах нашли одинокую женщину: что она рассказала (фото)

28-летняя Тиффани Слейтон из Джорджии, что в США, чудом смогла выжить после трех недель в горах Сьерра-Невада, питаясь диким чесноком. Женщина нашла приют в закрытом на межсезонье курорте.

Related video

Об этом пишет издание New York Post.

Пропавшая без вести туристка, которую не могли найти в течение трех недель в горах Калифорнии, США, чудом выжила благодаря хижине, двери которой на случай чрезвычайных ситуаций специально оставил открытыми ее владелец.

Тиффани Слейтон нашла приют в закрытом курортном комплексе в восточной части горного хребта Сьерра-Невада. Сообщение о ее исчезновении поступило 29 апреля. Масштабная спасательная операция охватила более 1500 квадратных километров Национального леса Сьерра, однако первой пропавшую без вести обнаружила не спасательная команда, а владелец курорта Vermilion Valley Кристофер Гутьеррес.

Женщина зашла в пустой дом

В среду Кристофер прибыл на территорию комплекса, чтобы начать подготовку к новому сезону, и сразу обратил внимание на открытую дверь одной из хижин и пару чужой обуви. "Она просто появилась, не сказала ни слова, подбежала ко мне, и единственное, в чем она нуждалась — это в объятиях", — рассказал Гутьеррес на вечерней пресс-конференции.

Он говорит, что сознательно оставляет некоторые хижины незапертыми в межсезонье — на тот случай, если кто-то из туристов потеряется в горах во время неблагоприятной погоды, в частности метелей. "Это сделано именно для таких ситуаций, если кому-то понадобится временный приют, он будет доступен", — пояснил мужчина.

Тиффани Слейтон Фото: Fresno County Sheriff's Office

По словам Тиффани, в течение всех этих недель она выживала, питаясь только диким чесноком. Ее первой полноценной едой после спасения стал бутерброд с арахисовым маслом, которым ее накормил Гутьеррес.

Пострадавшую госпитализировали

Женщину доставили в больницу, где медики установили, что ее общее состояние удовлетворительное, за исключением легкого обезвоживания.

Родные Тиффани сообщили о ее исчезновении в конце апреля, последний раз ее видели 24 числа. За два дня до того, как пропавшую без вести нашли, местные власти уже объявили о сокращении поисковой операции.

Родители Слейтон, Бобби и Фредрина, уже потеряли надежду, когда вдруг получили звонок от дочери. На тот момент ее уже транспортировали с гор.

"Она сказала: "Папа, я жива. Хотела позвонить, чтобы ты знал, что я жива", — со слезами на глазах поделился Бобби Слейтон.

"Три недели — это беспрецедентно. Это свидетельствует о невероятной стойкости Тиффани. Она настоящий борец", — заявил Тони Ботти, представитель офиса шерифа округа Фресно.

Напомним, ранее Фокус писал о 16-летних девушек, которые пропали без вести во время катания на сапборде у побережья Флориды (США), их случайно заметила и спасла группа рыбаков. Они провели ночь, застряв на устричном рифе.

Тем временем в муниципалитете Люнген на севере Норвегии удалось спасти туриста, который почти семь часов провел под снегом после схода лавины. Мужчина в возрасте 40-50 лет чудом остался жив, что поразило как местных спасателей, так и экспертов.