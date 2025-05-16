У покинутій хатині високо в горах знайшли самотню жінку: що вона розповіла (фото)

28-річна Тіффані Слейтон із Джорджії, що в США, дивом змогла вижити після трьох тижнів у горах Сьєрра-Невада, харчуючись диким часником. Жінка знайшла прихисток у зачиненому на міжсезоння курорті.

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Про це пише видання New York Post.

Зникла безвісти туристка, яку не могли знайти протягом трьох тижнів у горах Каліфорнії, США, дивом вижила завдяки хатині, двері якої на випадок надзвичайних ситуацій спеціально залишив відкритими її власник.

Тіффані Слейтон знайшла притулок у зачиненому курортному комплексі в східній частині гірського хребта Сьєрра-Невада. Повідомлення про її зникнення надійшло 29 квітня. Масштабна рятувальна операція охопила понад 1500 квадратних кілометрів Національного лісу Сьєрра, однак першою зниклу безвісти виявила не рятувальна команда, а власник курорту Vermilion Valley Крістофер Гутьєррес.

Жінка зайшла в пустий будинок

У середу Крістофер він прибув на територію комплексу, щоб розпочати підготовку до нового сезону, й одразу звернув увагу на відчинені двері однієї з хатин і пару чужого взуття. "Вона просто з’явилася, не сказала ні слова, підбігла до мене, і єдине, чого вона потребувала — це обіймів", — розповів Гутьєррес на вечірній пресконференції.

Він каже, що свідомо залишає деякі хатини незамкненими в міжсезоння — на той випадок, якщо хтось із туристів загубиться в горах під час несприятливої погоди, зокрема хуртовин. "Це зроблено саме для таких ситуацій, якщо комусь знадобиться тимчасовий прихисток, він буде доступним", — пояснив чоловік.

Тіффані Слейтон Фото: Fresno County Sheriff's Office

За словами Тіффані, протягом усіх цих тижнів вона виживала, харчуючись лише диким часником. Її першою повноцінною їжею після порятунку став бутерброд з арахісовим маслом, яким її нагодував Гутьєррес.

Потерпілу госпіталізували

Жінку доставили до лікарні, де медики встановили, що її загальний стан задовільний, за винятком легкого зневоднення.

Рідні Тіффані повідомили про її зникнення наприкінці квітня, востаннє її бачили 24 числа. За два дні до того, як зниклу безвісти знайшли, місцева влада вже оголосила про скорочення пошукової операції.

Батьки Слейтон, Боббі та Фредріна, вже втратили надію, коли раптом отримали дзвінок від доньки. На той момент її вже транспортували з гір.

"Вона сказала: "Тату, я жива. Хотіла подзвонити, щоб ти знав, що я жива", — зі сльозами на очах поділився Боббі Слейтон.

"Три тижні — це безпрецедентно. Це свідчить про неймовірну стійкість Тіффані. Вона справжня борчиня", — заявив Тоні Ботті, представник офісу шерифа округу Фресно.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 16-річних дівчат, які зникли безвісти під час катання на сапборді біля узбережжя Флориди (США), їх випадково помітила та врятувала група рибалок. Вони провели ніч, застрягши на устричному рифі.

Тим часом у муніципалітеті Люнген на півночі Норвегії вдалося врятувати туриста, який майже сім годин провів під снігом після сходження лавини. Чоловік віком 40-50 років дивом залишився живим, що вразило як місцевих рятувальників, так і експертів.