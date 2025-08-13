У горах знайшли мертвим 27-річного туриста, який зник місяць тому: що сталось

В Іспанії знайшли мертвим 27-річного американця, який зник під час соло-походу в національному парку Ордеса-і-Монте-Пердідо. Пошуки тривали майже місяць, після того як турист перестав виходити на зв’язок і не з’явився на запланований рейс.

В Іспанії виявили тіло громадянина США Коула Гендерсона, який зник безвісти під час походу в Національному парку Ордеса-і-Монте-Пердідо. Про це 12 серпня повідомила іспанська поліція, пише People.

Останній раз Гендерсон виходив на зв’язок 9 липня, коли написав другу, що вирушає у соло-похід та вимикає телефон. Через чотири дні, 13 липня, друзі заявили про його зникнення, коли він не сів на літак до Амстердама, де мешкав.

За даними CNN та The New York Times, тіло туриста знайшли 8 серпня на північному схилі гори Монте-Пердідо — третьої за висотою вершини Піренеїв. Для евакуації тіла рятувальники використовували кран.

Гендерсон був випускником коледжу Родс у Теннессі за спеціальністю "комп’ютерні науки" та працював у Dexter Energy. Він захоплювався пішими походами, бігом і футболом. Його друг Макс Сенофф зазначив, що Гендерсон був "великим любителем планування" і завжди ділився з близькими своїми маршрутами.

