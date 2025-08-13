Из-за килограмма волос в желудке: 14-летняя девочка полгода страдала от боли в животе

14-летняя школьница из британского города Ньюки более полугода страдала от сильных болей в животе, причину которых врачи долго не могли понять. Лишь после МРТ выяснилось, что в ее желудке образовался килограммовый комок волос, который пришлось удалять во время сложной операции.

В ноябре 2024 года 14-летняя Эрин из города Ньюки (Великобритания) начала жаловаться на периодические, но очень сильные боли в животе, из-за которых пропускала школу. Сначала врачи подозревали пищевую непереносимость или менструальные спазмы, однако все анализы и обследования, в том числе УЗИ, не выявили проблем, пишет Bild.

В мае 2025 года, когда состояние девушки ухудшилось, мать, 48-летняя Джоди Коллинз, доставила ее в больницу. МРТ обнаружило в желудке плотную массу, похожую на трихобезоар — комок волос, который образуется в результате регулярного его употребления.

Диагноз подтвердился: в желудке Эрин был комок шириной 21 см и весом около 1 кг, который растянул орган втрое от нормального размера. Девочку перевели в Детскую больницу Бристоля, где пятичасовая операция завершилась успешным удалением находки.

В желудке девочки был комок волос шириной 21 см и весом около 1 кг Фото: Kennedy News and Media

По словам матери, врачи предполагают, что волосы накапливались годами, вероятно, когда Эрин бессознательно жевала их во сне. Чтобы избежать повторения ситуации, семья приобрела для нее специальную шапочку для сна.

