Мужчина умер после неудачной операции по пересадке волос в Турции: как это произошло (фото)

38-летний британец неожиданно умер во время обычной косметической процедуры. Это привело к началу расследования в уголовном производстве по обвинению в убийстве по неосторожности.

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Мужчина из Великобритании приехал в Турцию, чтобы сделать себе пересадку волос, однако плановая операция закончилась трагедией. Обо всех обстоятельствах узнавали журналисты издания Metro.

Обстоятельства трагедии

Представители клиники CINIK объяснили, что пациент чувствовал себя плохо еще до начала процедуры пересадки волос, а не во время самой операции.

"Мы провели все необходимые медицинские обследования и тесты перед процедурой. Эти оценки проводились под наблюдением анестезиолога, и пациент был допущен к операции", — заявили представители клиники.

Обычная процетура закончилась трагически Фото: Pixels

Когда мужчине стало совсем плохо, его срочно доставили в ближайшую больницу, где поместили в отделение интенсивной терапии. Несмотря на старания медиков помочь пострадавшему, он вскоре умер.

Тело погибшего передали в Институт судебной медицины для проведения вскрытия перед отправкой в Великобританию.

Детали расследования

Турецкие правоохранители начали расследование смерти, изучая обвинения в убийстве по неосторожности.

"Мы поддерживаем семью британца, который умер в Турции, а также на связи с местными властями", — заявил представитель Министерства иностранных дел Великобритании.

Популярность медицинского туризма

Турция стала одним из ведущих направлений косметического туризма благодаря сравнительно невысоким ценам. Хирурги в этой стране выполняют около 60% всех пересадок волос в мире. Медицинский туризм приносит тамошней экономике более 2 миллиардов фунтов стерлингов.

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