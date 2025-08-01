Чоловік помер після невдалої операції з пересадки волосся у Туреччині: як це сталося (фото)

38-річний британець несподівано помер під час звичайної косметичної процедури. Це призвело до початку розслідування у кримінальному провадженні за звинуваченням у вбивстві з необережності.

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Чоловік з Великої Британії приїхав до Туреччини, щоб зробити собі пересадку волосся, однак планова операція закінчилася трагедією. Про всі обставини дізнавались журналісти видання Metro.

Обставини трагедії

Представники клініки CINIK пояснили, що пацієнт почував себе погано ще до початку процедури пересадки волосся, а не під час самої операції.

"Ми провели всі необхідні медичні обстеження та тести перед процедурою. Ці оцінки проводилися під наглядом анестезіолога, і пацієнт був допущений до операції", — заявили представники клініки.

Звичайна процетура закінчилася трагічно Фото: Pixels

Коли чоловікові стало зовсім зле, його терміново доставили до найближчої лікарні, де помістили до відділення інтенсивної терапії. Попри старання медиків допомогти потерпілому, він невдовзі помер.

Тіло загиблого передали до Інституту судової медицини для проведення розтину перед відправленням до Великої Британії.

Деталі розслідування

Турецькі правоохоронці розпочали розслідування смерті, вивчаючи звинувачення у вбивстві з необережності.

"Ми підтримуємо сім'ю британця, який помер у Туреччині, а також на зв'язку з місцевою владою", — заявив речник Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Популярність медичного туризму

Туреччина стала одним із провідних напрямків косметичного туризму завдяки порівняно невисоким цінам. Хірурги в цій країні виконують близько 60% усіх пересадок волосся у світі. Медичний туризм приносить тамтешній економіці понад 2 мільярди фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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