Через кілограм волосся у шлунку: 14-річна дівчинка пів року страждала від болю в животі

14-річна школярка з британського міста Ньюкі понад пів року страждала від сильних болів у животі, причину яких лікарі довго не могли зрозуміти. Лише після МРТ з’ясувалося, що в її шлунку утворився кілограмовий клубок волосся, який довелося видаляти під час складної операції.

У листопаді 2024 року 14-річна Ерін з міста Ньюкі (Велика Британія) почала скаржитися на періодичні, але дуже сильні болі у животі, через які пропускала школу. Спершу лікарі підозрювали харчову непереносимість або менструальні спазми, однак усі аналізи та обстеження, зокрема й УЗД, не виявили проблем, пише Bild.

У травні 2025 року, коли стан дівчини погіршився, мати, 48-річна Джоді Коллінз, доправила її до лікарні. МРТ виявило у шлунку щільну масу, схожу на трихобезоар — клубок волосся, який утворюється внаслідок регулярного його вживання.

Діагноз підтвердився: у шлунку Ерін був клубок завширшки 21 см та вагою близько 1 кг, який розтягнув орган утричі від нормального розміру. Дівчину перевели до Дитячої лікарні Брістоля, де п’ятигодинна операція завершилася успішним видаленням знахідки.

За словами матері, лікарі припускають, що волосся накопичувалося роками, ймовірно, коли Ерін несвідомо жувала його уві сні. Щоб уникнути повторення ситуації, родина придбала для неї спеціальну шапочку для сну.

