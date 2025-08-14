Нет оправдания: уборщица назвала худшие вещи, которые делают гости

Уборщица в одном из лучших парков отдыха в Великобритании раскрыла худшие вещи, которые делают гости, что заставляет работников клининга просто "сходить с ума".

Женщина, занятая работой за кулисами, чтобы постельное белье людей было свежим, а туалет блестящим, призналась, что есть несколько мелочей, которые вы можете сделать, чтобы весь процесс стал более приятным для уборщицы. Об этом пишет The Sun.

От плохого этикета застилания кровати до холодильников, полных остатков пищи, вот главные вещи, которые ненавидят все уборщики.

Оставление еды

Уборщица просит никогда не оставлять еду в холодильнике, морозильной камере или шкафах, когда покидаете арендованное помещение.

Независимо от того, это наполовину использованный пакет хлопьев, открытая бутылка апельсинового сока или половина буханки хлеба, все это сразу попадает в мусорку.

"Больно это выбрасывать, но я бы ни за что не пила из открытой бутылки, оставленной каким-то случайным незнакомцем, и я бы не ожидала, что кто-то другой тоже этого сделает", — говорит она.

Несколько простых правил помогут уборщикам лучше делать свою работу Фото: Freepik

Оставлять наполовину использованные продукты

Не стоит оставлять половины бутылок средств для душа. Никто не захочет этого. Если это не жидкое мыло для посуды или жидкое мыло в диспенсере, выбросьте его или возьмите с собой.

Позволить детям безобразничать

Если вы позволяете своим детям рисовать на стенах или мебели комнаты, или оставляете обертки от конфет и банки из-под напитков разбросанными по всему полу, уборщики вас "осуждают".

"Короче говоря, если вы не позволяете своим маленьким делать это дома, почему позволяете им делать это у кого-то другого?" — спрашивает она.

Застилание кроватей перед выездом

Это противоречит всему, чему нас учили в детстве, но перед тем, как вы уйдете, пожалуйста, не застилайте кровати. Уборщица все равно будет менять постель. Это экономит так много времени.

Не застилайте кровати в отеле перед выездом Фото: Getty

Вести себя неподобающим образом

Оставлять кучу грязных тарелок, не выносить использованные тампоны из корзины для мусора в ванной, разбрасывать окурки по всей террасе или оставлять мусор, разбросанный по каждой доступной поверхности — это неприемлемое поведение.

То же самое касается оставления грязного нижнего белья на полу, использованных бритв в душе и горстей использованных салфеток по бокам дивана.

Независимо от того, забронировали ли вы пятизвездочный отель или бюджетный вариант, нет оправдания грязному белью, грязным туалетам или липким кухонным столешницам.

