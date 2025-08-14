Немає виправдання: прибиральниця назвала найгірші речі, які роблять гості

Прибиральниця в одному з найкращих парків відпочинку у Великій Британії розкрила найгірші речі, які роблять гості, що змушує працівників клінінгу просто "шаленіти".

Жінка, зайнята роботою за лаштунками, щоб постільна білизна людей була свіжою, а туалет блискучим, зізналася, що є кілька дрібниць, які ви можете зробити, щоб весь процес став приємнішим для прибиральниці. Про це пише The Sun.

Від поганого етикету застилання ліжка до холодильників, повних залишків їжі, ось головні речі, які ненавидять усі прибиральники.

Залишення їжі

Прибиральниця просить ніколи не залишати їжу в холодильнику, морозильній камері чи шафах, коли покидаєте орендоване помешкання.

Незалежно від того, чи це наполовину використаний пакет пластівців, відкрита пляшка апельсинового соку чи половина буханця хліба, все це одразу потрапляє у смітник.

"Боляче це викидати, але я б нізащо не пила з відкритої пляшки, залишеної якимось випадковим незнайомцем, і я б не очікувала, що хтось інший теж цього зробить", — каже вона.

Кілька простих правил допоможуть прибиральникам краще робити свою роботу Фото: Freepik

Залишати наполовину використані продукти

Не варто залишати половини пляшок засобів для душу. Ніхто не захоче цього. Якщо це не рідке мило для посуду або рідке мило в диспенсері, викиньте його або візьміть із собою.

Дозволити дітям бешкетувати

Якщо ви дозволяєте своїм дітям малювати на стінах чи меблях кімнати, або залишаєте обгортки від цукерок та банки з-під напоїв розкиданими по всій підлозі, прибиральники вас "засуджують".

"Коротше кажучи, якщо ви не дозволяєте своїм маленьким робити це вдома, чому дозволяєте їм робити це в когось іншого?" — питає вона.

Застилання ліжок перед виїздом

Це суперечить усьому, чого нас навчали в дитинстві, але перед тим, як ви підете, будь ласка, не застилайте ліжка. Прибиральниця все одно буде міняти постіль. Це економить так багато часу.

Не застеляйте ліжка в готелі перед виїздом Фото: Getty

Поводитися неналежним чином

Залишати купу брудних тарілок, не виносити використані тампони з кошика для сміття у ванній, розкидати недопалки по всій терасі або залишати сміття, розкидане по кожній доступній поверхні — це неприйнятна поведінка.

Те саме стосується залишання брудної спідньої білизни на підлозі, використаних бритв у душі та жмень використаних серветок з боків дивана.

Незалежно від того, чи ви забронювали п'ятизірковий готель, чи бюджетний варіант, немає виправдання брудній білизні, брудним туалетам чи липким кухонним стільницям.

