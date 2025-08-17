Женщину высмеяли за жизнь на "ферме каннабиса": что это было на самом деле (фото)

Миа Филд из Бедфорда, Англия, пыталась обменять свой дом, но ее раскритиковали за "жизнь в джунглях". Более того, люди говорили, что ее жилье похоже на конопляную ферму.

Комнатные растения предлагают широкий спектр преимуществ: от улучшения качества воздуха и снижения стресса до улучшения настроения. Растения могут помочь повысить уровень влажности, потенциально облегчая сухость кожи, боль в горле и раздражение пазух. А одна большая поклонница растений вывела вещи на совершенно новый уровень. Об этом пишет The Sun.

Миа Филд поделилась в Facebook снимками своего дома, наполненного растениями, который она хотела обменять, но зелень разделила мнения людей.

Дом с растениями Фото: The Sun

Почему продает дом

Хотя Миа сказала, что ей нравится нынешний дом, она стремится жить ближе к своей семье, которая в часе езды.

Отчаявшись найти кого-то, с кем можно было бы обменяться недвижимостью, женщина написала: "Привет, у меня есть двухкомнатный дом в Бедфорде MK41 с подъездной дорожкой и большим количеством места для хранения вещей. Мне нравится этот дом, у него большой потенциал, но мне нужно быть ближе к семье в районе Уотфорда. В самой маленькой спальне есть большая двуспальная кровать со встроенным шкафом (нужно только покрасить), большой сарай в саду, отдельный туалет и ванная комната. Я ищу двухкомнатный дом в районе Уотфорда и его окрестностях, пожалуйста. Спасибо".

В публикации Миа также добавила разнообразные изображения своего нынешнего дома, но шокирующее количество растений заставляло людей обратить внимание именно на них.

Например, в гостиной было много монстеры больших размеров с массивными листьями, а также то, что выглядело как пальмы арека. Чтобы дополнить эстетику, Миа также оставила диван светло-зеленым, добавив несколько подушек с лиственным узором.

Дом женщины, который она хочет продать Фото: The Sun

Обеденная зона также могла похвастаться несколькими меньшими и большими растениями, некоторые из которых висели, а также аквариумом. В ванной комнате, хотя и не такой зеленой, также росли различные растения в горшках.

Дом Мии с того времени захватил интернет, полностью разделив мнения пользователей.

"Ферма каннабиса"

Хотя многим понравилась зелень, другие не были уверены в ее внешнем виде, который они называли "жизнью в джунглях" и даже "фермой каннабиса":

"Ого, сколько зелени. Там как в джунглях".

"Сколько времени нужно, чтобы полить их всех?".

"Больше растений, чем в садовом центре!"

"Вау. Я не могу поверить в такое количество растений. Просто захватывает дыхание. Ваш дом прекрасен, а растения невероятные".

"Не могу обменять, просто хотел сказать, что мне нравится, насколько ваш дом похож на сказку в джунглях!".

