Жінку висміяли за життя на "фермі канабісу": що це було насправді (фото)
Міа Філд з Бедфорда, Англія, намагалася обміняти свій будинок, але її розкритикували за "життя в джунглях". Ба більше, люди казали, що її житло схоже на конопляну ферму.
Кімнатні рослини пропонують широкий спектр переваг: від покращення якості повітря та зниження стресу до покращення настрою. Рослини можуть допомогти підвищити рівень вологості, потенційно полегшуючи сухість шкіри, біль у горлі та подразнення пазух. А одна велика шанувальниця рослин вивела речі на абсолютно новий рівень. Про це пише The Sun.
Міа Філд поділилася у Facebook знімками свого будинку, наповненого рослинами, який вона хотіла обміняти, але зелень розділила думки людей.
Чому продає будинок
Хоча Міа сказала, що їй подобається нинішній будинок, вона прагне жити ближче до своєї родини, яка за годину їзди.
Зневірившись знайти когось, з ким можна було б обмінятися нерухомістю, жінка написала: "Привіт, у мене є двокімнатний будинок у Бедфорді MK41 з під'їзною доріжкою та великою кількістю місця для зберігання речей. Мені подобається цей будинок, він має великий потенціал, але мені потрібно бути ближче до родини в районі Вотфорда. У найменшій спальні є велике двоспальне ліжко з вбудованою шафою (потрібно лише пофарбувати), великий сарай у саду, окремий туалет та ванна кімната. Я шукаю двокімнатний будинок у районі Вотфорда та його околицях, будь ласка. Дякую".
У публікації Міа також додала різноманітні зображення свого нинішнього будинку, але шокуюча кількість рослин змушувала людей звернути увагу саме на них.
Наприклад, у вітальні було багато монстери великих розмірів з масивним листям, а також те, що виглядало як пальми арека. Щоб доповнити естетику, Міа також залишила диван світло-зеленим, додавши кілька подушок з листяним візерунком.
Обідня зона також могла похвалитися кількома меншими та більшими рослинами, деякі з яких висіли, а також акваріумом. У ванній кімнаті, хоча й не такій зеленій, також росли різноманітні рослини в горщиках.
Будинок Мії з того часу захопив інтернет, повністю розділивши думки користувачів.
"Ферма канабісу"
Хоча багатьом сподобалася зелень, інші не були впевнені в її зовнішньому вигляді, який вони називали "життям у джунглях" і навіть "фермою канабісу":
- "Ого, скільки зелені. Там як у джунглях".
- "Скільки часу потрібно, щоб полити їх усіх?".
- "Більше рослин, ніж у садовому центрі!!"
- "Вау. Я не можу повірити в таку кількість рослин. Просто захоплює подих. Ваш будинок прекрасний, а рослини неймовірні".
- "Не можу обміняти, просто хотів сказати, що мені подобається, наскільки ваш будинок схожий на казку в джунглях!".
