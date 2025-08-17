Жінку висміяли за життя на "фермі канабісу": що це було насправді (фото)

Міа Філд з Бедфорда, Англія, намагалася обміняти свій будинок, але її розкритикували за "життя в джунглях". Ба більше, люди казали, що її житло схоже на конопляну ферму.

Кімнатні рослини пропонують широкий спектр переваг: від покращення якості повітря та зниження стресу до покращення настрою. Рослини можуть допомогти підвищити рівень вологості, потенційно полегшуючи сухість шкіри, біль у горлі та подразнення пазух. А одна велика шанувальниця рослин вивела речі на абсолютно новий рівень. Про це пише The Sun.

Міа Філд поділилася у Facebook знімками свого будинку, наповненого рослинами, який вона хотіла обміняти, але зелень розділила думки людей.

Будинок з рослинами Фото: The Sun

Чому продає будинок

Хоча Міа сказала, що їй подобається нинішній будинок, вона прагне жити ближче до своєї родини, яка за годину їзди.

Зневірившись знайти когось, з ким можна було б обмінятися нерухомістю, жінка написала: "Привіт, у мене є двокімнатний будинок у Бедфорді MK41 з під'їзною доріжкою та великою кількістю місця для зберігання речей. Мені подобається цей будинок, він має великий потенціал, але мені потрібно бути ближче до родини в районі Вотфорда. У найменшій спальні є велике двоспальне ліжко з вбудованою шафою (потрібно лише пофарбувати), великий сарай у саду, окремий туалет та ванна кімната. Я шукаю двокімнатний будинок у районі Вотфорда та його околицях, будь ласка. Дякую".

У публікації Міа також додала різноманітні зображення свого нинішнього будинку, але шокуюча кількість рослин змушувала людей звернути увагу саме на них.

Наприклад, у вітальні було багато монстери великих розмірів з масивним листям, а також те, що виглядало як пальми арека. Щоб доповнити естетику, Міа також залишила диван світло-зеленим, додавши кілька подушок з листяним візерунком.

Будинок жінки, який вона хоче продати Фото: The Sun

Обідня зона також могла похвалитися кількома меншими та більшими рослинами, деякі з яких висіли, а також акваріумом. У ванній кімнаті, хоча й не такій зеленій, також росли різноманітні рослини в горщиках.

Будинок Мії з того часу захопив інтернет, повністю розділивши думки користувачів.

"Ферма канабісу"

Хоча багатьом сподобалася зелень, інші не були впевнені в її зовнішньому вигляді, який вони називали "життям у джунглях" і навіть "фермою канабісу":

"Ого, скільки зелені. Там як у джунглях".

"Скільки часу потрібно, щоб полити їх усіх?".

"Більше рослин, ніж у садовому центрі!!"

"Вау. Я не можу повірити в таку кількість рослин. Просто захоплює подих. Ваш будинок прекрасний, а рослини неймовірні".

"Не можу обміняти, просто хотів сказати, що мені подобається, наскільки ваш будинок схожий на казку в джунглях!".

