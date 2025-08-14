Мужчина погиб дома после трагического инцидента с женщиной: что произошло

На окраине португальского города Порту случился трагический инцидент. Мужчина погиб после того, как его партнерша случайно упала на него и не смогла подняться. Спасатели назвали причиной смерти несчастный случай без признаков преступления.

В пригороде Кампанья в Португалии утром произошел трагический случай. Местный 59-летний мужчина, которого соседи описывают как худощавого, умер после того, как его партнерша оступилась и упала на него. Женщина, которая имеет вес более 100 кг, не смогла самостоятельно подняться, оказавшись зажатой между кроватью и стеной поверх мужчины, пишет Dailystar.

Испуганные крики женщины услышали соседи и пошли помогать. Чтобы поднять ее, понадобилось пятеро мужчин. Когда женщину удалось оттащить, мужчина уже был без сознания. Прибывшим медикам не удалось его спасти. Он умер от остановки сердца, вызванной случайным удушением.

Полиция подтвердила, что инцидент был несчастным случаем и не имеет криминальной подоплеки. Женщине, которая находится в шоковом состоянии, предложили психологическую помощь. Пара проживала вместе как муж и жена, хотя официально не была замужем.

