Чоловік загинув вдома після трагічного інциденту з жінкою: що сталося

На околиці португальського міста Порту трапився трагічний інцидент. Чоловік загинув після того, як його партнерка випадково впала на нього та не змогла піднятися. Рятувальники назвали причиною смерті нещасний випадок без ознак злочину.

Related video

У передмісті Кампанья в Португалії вранці стався трагічний випадок. Місцевий 59-річний чоловік, якого сусіди описують як худорлявого, помер після того, як його партнерка оступилася й упала на нього. Жінка, яка має вагу понад 100 кг, не змогла самостійно піднятися, опинившись затиснутою між ліжком і стіною поверх чоловіка, пише Dailystar.

Перелякані крики жінки почули сусіди та пішли допомагати. Щоб підняти її, знадобилося п’ятеро чоловіків. Коли жінку вдалося відтягнути, чоловік уже був без свідомості. Прибулим медикам не вдалося його врятувати. Він помер від зупинки серця, спричиненої випадковим удушенням.

Поліція підтвердила, що інцидент був нещасним випадком і не має кримінального підґрунтя. Жінці, яка перебуває в шоковому стані, запропонували психологічну допомогу. Пара проживала разом як чоловік і дружина, хоча офіційно не була одруженою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Жінка покоління Z скаржилась на об'ємні форми, але це була не зайва вага.

Дівчина здивувала соцмережі своїм природним схудненням. Вона підкреслила, що скинула вагу без використання популярних препаратів.

Крім того, Фокус писав про 5 ранкових звичок, через які є зайва вага. Австралійська експертка з харчування Сьюзі Баррелл розповіла, яких помилок варто уникати на сніданку, щоб не гальмувати обмін речовин.