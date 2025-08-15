Игрушки Лабубу вызывают "сатанинскую панику": в чем причина (фото)

Лабубу — кукла, созданная пекинским производителем игрушек Pop Mart, которая уже стала своеобразным феноменом. Но в сети некоторые решили, что эти пушистики также являются "агентами сатаны".

Некоторые напуганные родители в TikTok и X заявили, что миниатюрные мягкие игрушки являются демоническими и вдохновленными Пазузу, коварным духом. Об этом пишет Huff Post.

"Вам нужно знать, кого вы приглашаете в свой дом", — сказал TikToker The Spilled Tee в одном вирусном видео.

По его словам, куклы Лабубу могут быть современным воплощением для бога-демона, которому поклонялись тысячи лет назад.

Правда в том, что куклы — это персонажи серии "Монстры", созданной в 2015 году Касингом Лунгом, художником, родившимся в Гонконге и сейчас живущим в Бельгии. Лунг сказал, что серия вдохновлена скандинавской мифологией, к которой Лунг тяготел в детстве.

Кто такой Пазузу?

Пазузу был древним месопотамским демоном, связанным с ветрами, сказал Экарт Фрам, профессор ассириологии Йельского университета.

"Его иконография известна из многочисленных амулетов и небольших фигурок, многие из которых изображают только его голову, датируемых первым тысячелетием до нашей эры и найденных на различных археологических памятниках в древнем Ираке и соседних регионах", — отметил Фрам.

Пазузу сравнивают с Лабубу Фото: коллаж Фокус

Пазузу обычно изображают с прямоугольной головой, которая сочетает териоморфные (особенно собачьи) и антропоморфные элементы, а также частично собачьим телом, оснащенным когтями хищной птицы, двумя парами крыльев, хвостом скорпиона и т.д.

Пазузу на самом деле защищал людей

Все эти черты способствуют "потрясающе ужасному" виду Пазузу, сказал Фрам, но бог не воспринимался как инструмент зла в древней Месопотамии, как его сейчас изображают. Вместо этого он служил агентом белой магии.

"Жители Вавилона и Ассирии хорошо использовали его ужасность, особенно против демона по имени Ламашту, ужасной "антиматери" с львиной головой и обвисшей грудью, которая, как считалось, убивала беременных женщин и молодых матерей и похищала их детей", — говорит Фрам.

Нося головы Пазузу на ожерелье или выставляя амулеты Пазузу вблизи своих кроватей, месопотамские женщины надеялись отпугнуть злого Ламашту, пояснил он.

Фрам рассматривал много фигурок Пазузу в свое время и на самом деле не видит никакого выраженного сходства между Пазузу и современными куклами Лабубу. Единственная более заметная параллель, которую может заметить профессор, — это структура двух имен: Ла-бу-бу и Па-зу-зу.

Лабубу стали очень популярными во всем мире Фото: Getty Images

