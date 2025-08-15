Іграшки Лабубу викликають "сатанинську паніку": в чому причина (фото)

Лабубу — лялька, створена пекінським виробником іграшок Pop Mart, яка вже стала своєрідним феноменом. Але в мережі дехто вирішив, що ці пухнастики також є "агентами сатани".

Деякі налякані батьки в TikTok та X заявили, що мініатюрні м'які іграшки є демонічними та натхненними Пазузу, підступним духом. Про це пише Huff Post.

"Вам потрібно знати, кого ви запрошуєте до свого дому", — сказав TikToker The Spilled Tee в одному вірусному відео.

За його словами, ляльки Лабубу можуть бути сучасним втіленням для бога-демона, якому поклонялися тисячі років тому.

Правда в тому, що ляльки — це персонажі серії "Монстри", створеної у 2015 році Касінгом Лунгом, художником, що народився в Гонконзі та зараз мешкає в Бельгії. Лунг сказав, що серія натхненна скандинавською міфологією, до якої Лунг тяжів у дитинстві.

Хто такий Пазузу?

Пазузу був стародавнім месопотамським демоном, пов'язаним з вітрами, сказав Екарт Фрам, професор ассиріології Єльського університету.

"Його іконографія відома з численних амулетів та невеликих фігурок, багато з яких зображують лише його голову, що датуються першим тисячоліттям до нашої ери та знайдені на різних археологічних пам'ятках у стародавньому Іраку та сусідніх регіонах", — зазначив Фрам.

Пазузу порівнюють з Лабубу Фото: колаж Фокус

Пазузу зазвичай зображують з прямокутною головою, яка поєднує теріоморфні (особливо собачі) та антропоморфні елементи, а також частково собачим тілом, оснащеним кігтями хижого птаха, двома парами крил, хвостом скорпіона тощо.

Пазузу насправді захищав людей

Усі ці риси сприяють "приголомшливо жахливому" вигляду Пазузу, сказав Фрам, але бог не сприймався як інструмент зла в стародавній Месопотамії, як його зараз зображують. Натомість він служив агентом білої магії.

"Жителі Вавилону та Ассирії добре використовували його жахливість, особливо проти демона на ім'я Ламашту, жахливої "антиматері" з левовою головою та обвислими грудьми, яка, як вважалося, вбивала вагітних жінок та молодих матерів і викрадала їхніх дітей", — каже Фрам.

Носячи голови Пазузу на намисті або виставляючи амулети Пазузу поблизу своїх ліжок, месопотамські жінки сподівалися відлякати злого Ламашту, пояснив він.

Фрам розглядав багато фігурок Пазузу свого часу і насправді не бачить жодної вираженої схожості між Пазузу та сучасними ляльками Лабубу. Єдина більш помітна паралель, яку може помітити професор, — це структура двох імен: Ла-бу-бу та Па-зу-зу.

Лабубу стали дуже популярними у всьому світі Фото: Getty Images

