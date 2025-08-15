Микротренды в сезоне осень-зима: что добавить в свой гардероб, чтобы быть стильными

Осенне-зимний сезон обещает сочетание романтики и смелости: наряду с темами устойчивого развития дизайнеры предлагают новые акценты — от нежных воланов до кожаных шорт и декоративных бантиков.

Какие цвета, формы и силуэты будут задавать тон в сезоне осень-зима 2025/2026? Подиумы показали, что мода снова удивляет балансом между классикой и креативом. На этот раз среди главных акцентов — романтические детали, смелые эксперименты и стильные интерпретации знакомых вещей. Микротренды, в отличие от долгосрочных макротрендов, живут один-два сезона, рождаясь из дизайнерских экспериментов или влияния инсайдеров, пишет Vogue.

Романтические воланы

С наступлением холодов в тренде становится мягкость и уют. Именно поэтому воланы украшают блузы, платья и жакеты в коллекциях Ralph Lauren, Valentino, Dior и McQueen.

Показ Ральфа Лорена Фото: Getty Images

Кожаные шорты

Необычный, но эффектный выбор для зимы. Их предлагают носить с высокими сапогами и длинными пальто — контраст делает образ еще более стильным.

Показ Hermès Фото: Getty Images

Бантики

В новом сезоне они появляются в разных вариациях: от аксессуаров для волос и тонких поясов до декора на обуви, как у Valentino.

Показ Валентино Фото: Getty Images

Гольфы

Модные дома советуют сочетать их с разной обувью — от лодочек до дерби. У Dior особое внимание получили черные полупрозрачные модели.

Показ Диора Фото: Getty Images

Торочки

Вязаные, кожаные или шелковые — они украшают платья Jil Sander и топы Giorgio Armani, добавляя динамики образу.

Показ Jil Sander Фото: Getty Images

