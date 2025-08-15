Мікротренди у сезоні осінь-зима: що додати в свій гардероб, щоб бути стильними
Осінньо-зимовий сезон обіцяє поєднання романтики та сміливості: поряд із темами сталого розвитку дизайнери пропонують нові акценти — від ніжних воланів до шкіряних шортів і декоративних бантиків.
Які кольори, форми та силуети задаватимуть тон у сезоні осінь-зима 2025/2026? Подіуми показали, що мода знову дивує балансом між класикою і креативом. Цього разу серед головних акцентів — романтичні деталі, сміливі експерименти та стильні інтерпретації знайомих речей. Мікротренди, на відміну від довгострокових макротрендів, живуть один-два сезони, народжуючись із дизайнерських експериментів чи впливу інсайдерів, пише Vogue.
Романтичні волани
З настанням холодів у тренді стає м’якість і затишок. Саме тому волани прикрашають блузи, сукні та жакети у колекціях Ralph Lauren, Valentino, Dior і McQueen.
Шкіряні шорти
Незвичний, але ефектний вибір для зими. Їх пропонують носити з високими чоботами та довгими пальтами — контраст робить образ ще більш стильним.
Бантики
У новому сезоні вони з’являються у різних варіаціях: від аксесуарів для волосся й тонких поясів до декору на взутті, як у Valentino.
Гольфи
Модні будинки радять поєднувати їх із різним взуттям — від човників до дербі. У Dior особливу увагу отримали чорні напівпрозорі моделі.
Торочки
В’язані, шкіряні чи шовкові — вони прикрашають сукні Jil Sander та топи Giorgio Armani, додаючи динаміки образу.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Головним модним трендом осені 2025 є асиметрія. Стилісти пояснили, як модно вписувати такі речі в образ.
- Експерти розповіли, яке взуття буде трендом осені 2025 року.
Український дизайнер Андре Тан розповів, як варто носити трендові речі, а що точно варто залишити в минулому.