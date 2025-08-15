Мікротренди у сезоні осінь-зима: що додати в свій гардероб, щоб бути стильними

Осінньо-зимовий сезон обіцяє поєднання романтики та сміливості: поряд із темами сталого розвитку дизайнери пропонують нові акценти — від ніжних воланів до шкіряних шортів і декоративних бантиків.

Related video

Які кольори, форми та силуети задаватимуть тон у сезоні осінь-зима 2025/2026? Подіуми показали, що мода знову дивує балансом між класикою і креативом. Цього разу серед головних акцентів — романтичні деталі, сміливі експерименти та стильні інтерпретації знайомих речей. Мікротренди, на відміну від довгострокових макротрендів, живуть один-два сезони, народжуючись із дизайнерських експериментів чи впливу інсайдерів, пише Vogue.

Романтичні волани

З настанням холодів у тренді стає м’якість і затишок. Саме тому волани прикрашають блузи, сукні та жакети у колекціях Ralph Lauren, Valentino, Dior і McQueen.

Показ Ralph Lauren Фото: Getty Images

Шкіряні шорти

Незвичний, але ефектний вибір для зими. Їх пропонують носити з високими чоботами та довгими пальтами — контраст робить образ ще більш стильним.

Показ Hermès Фото: Getty Images

Бантики

У новому сезоні вони з’являються у різних варіаціях: від аксесуарів для волосся й тонких поясів до декору на взутті, як у Valentino.

Показ Valentino Фото: Getty Images

Гольфи

Модні будинки радять поєднувати їх із різним взуттям — від човників до дербі. У Dior особливу увагу отримали чорні напівпрозорі моделі.

Показ Dior Фото: Getty Images

Торочки

В’язані, шкіряні чи шовкові — вони прикрашають сукні Jil Sander та топи Giorgio Armani, додаючи динаміки образу.

Показ Jil Sander Фото: Getty Images

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Головним модним трендом осені 2025 є асиметрія. Стилісти пояснили, як модно вписувати такі речі в образ.

Експерти розповіли, яке взуття буде трендом осені 2025 року.

Український дизайнер Андре Тан розповів, як варто носити трендові речі, а що точно варто залишити в минулому.