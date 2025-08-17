"До свидания" со средним пальцем в камеру: Елхина хамски ответила на вопрос об имуществе семьи (видео)

Жена полковника департамента стратегических расследований Нацполиции Алексея Елхина, Мария, отреагировала на общественный резонанс вокруг элитного имущества и автомобиля семьи. Она заявила, что ей безразлично мнение окружающих и она "живет свою лучшую жизнь".

По информации журналиста Евгения Шульгата, Мария Елхина высказалась относительно комментариев пользователей и реакции медиа на расследование hromadske об элитной недвижимости и вертолете, которые находятся в пользовании семьи Елхиных. В то же время она не ответила на вопросы журналистов относительно состояния и образа жизни семьи.

"Я живу свою лучшую жизнь, мне безразлично на всех, кому надо — я показала (средний палец) и до свидания! До свидания, телевидение!", — заявила Мария Елхина.

В самом расследовании речь шла о доме стоимостью 750 тысяч долларов и "гелике" более 200 тысяч долларов, записанных на сомнительные компании.

Зато Мария Елхина запустила собственную программу, где выступает ведущей, а среди гостей были врач и психолог. Во время 70-минутного эфира она обсуждала различные темы и отметила: "Моя любимая поговорка, ну или не поговорка, черт его знает, возможно, я это привезла из села — слабый скот на убой", — комментировала людей, которые, по ее мнению, не смогли "правильно" устроить свою жизнь.

"Не хотелось бы упрекать Марию Елхину склонность к двойным стандартам, а все же поговорить о "гелике", который купила для Елхиных сомнительная фирма, доме за 750 тысяч долларов, который Елхин не показывал в декларации, а еще о ее работе как налоговика. Ведь, в частности, этой "работой", которая внезапно появилась незадолго до публикации нашего расследования — Елхин оправдывал состояние своей семьи. Но почему-то на эти темы Мария Елхина не хочет общаться. Интересно почему?", — говорится в публикации журналиста.

Расследование о состоянии семьи Елхина: что известно

Напомним, что по данным расследования hromadske, Мария Елхина пользуется Mercedes-Benz G-Class 2023 года через компанию "Трумекс Плюс", владелица которой работает уборщицей. Стоимость аренды автомобиля значительно ниже рыночной.

Кроме того, с 2021 года семья арендует имение площадью почти 455 м² в Киеве с бассейном, который сначала не был отражен в декларации полковника. Дом приобрела компания "Тененси Хаус", директор которой ранее состояла на учете в центре занятости.

Сомнительные обстоятельства относительно деятельности компаний и оформления имущества семьи ставят под вопрос законность их финансовых операций. Так, Мария Елхина зарегистрировала ФЛП в 2016 году по направлению "рекламные агентства" и задекларировала доходы в размере 29,6 млн грн за 2020-2024 годы, наибольшие заработки пришлись на 2023 год. Однако имеющиеся бизнес-проекты в соцсетях и спортивная деятельность не объясняют объемы доходов предыдущих лет.

Дополнительно Мария занимается продажей онлайн-курсов по налогам и сдачей в аренду сельскохозяйственной земли. Мать полковника, Ирина Елхина, также владеет элитными автомобилями, квартирами и земельными участками, зарегистрированными на ФЛП, однако источники ее доходов остаются неизвестными.

Национальная полиция подтвердила, что автомобиль и имение арендованы через компании, связанные с Марией Елхиной, объяснив это ее бизнес-планами. В то же время не предоставлено объяснений относительно источников средств для погашения ипотеки и состояния семьи, и это вызывает вопросы о возможном незаконном обогащении.

Также Фокус писал, что, по данным НАПК, секретарь Ужгородского горрайонного суда Марьяна Хила не указала в декларации стоимость 33 земельных участков, имущественного комплекса со встроенными квартирами и дома общей суммой 3,4 млн грн.

Кроме этого, после того, как журналист hromadske Максим Коцюбинский обнаружил, что министр юстиции Украины Ольга Стефанишина пользуется квартирой, отсутствующей в декларации, его задержала полиция и держала в участке несколько часов.