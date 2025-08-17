"До побачення" з середнім пальцем у камеру: Єлхіна хамськи відповіла на питання про майно родини (відео)

Дружина полковника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Олексія Єлхіна, Марія, відреагувала на суспільний резонанс навколо елітного майна та автомобіля родини. Вона заявила, що їй байдуже на думку оточуючих і вона "живе своє найкраще життя".

За інформацією журналіста Євгенія Шульгата, Марія Єлхіна висловилася щодо коментарів користувачів і реакції медіа на розслідування hromadske про елітну нерухомість та гелікоптер, які перебувають у користуванні родини Єлхіних. Водночас вона не відповіла на запитання журналістів стосовно статків та способу життя родини.

"Я живу своє найкраще життя, мені байдуже на всіх, кому треба — я показала (середній палець) і до побачення! До побачення, телебачення!", — заявила Марія Єлхіна.

У самому розслідуванні йшлося про будинок вартістю 750 тисяч доларів та "гелік" понад 200 тисяч доларів, записані на сумнівні компанії.

Натомість Марія Єлхіна запустила власну програму, де виступає ведучою, а серед гостей були лікар і психолог. Під час 70-хвилинного ефіру вона обговорювала різні теми та зазначила: "Моя улюблена приказка, ну або не приказка, чорт його знає, можливо, я це привезла з села — слабкий скот на забій", — коментувала людей, які, на її думку, не змогли "правильно" влаштувати своє життя.

"Не хотілося б закидати Марії Єлхіній схильність до подвійних стандартів, а все ж поговорити про "гелік", який купила для Єлхіних сумнівна фірма, будинок за 750 тисяч доларів, який Єлхін не показував в декларації, а ще про її роботу як податківця. Адже, зокрема, цією "роботою", яка раптово з’явилася незадовго до публікації нашого розслідування — Єлхін виправдовував статки своєї родини. Але чомусь на ці теми Марія Єлхіна не хоче спілкуватися. Цікаво чому?", — йдеться в публікації журналіста.

Розслідування щодо статків родини Єлхіна: що відомо

Нагадаємо, що за даними розслідування hromadske, Марія Єлхіна користується Mercedes-Benz G-Class 2023 року через компанію "Трумекс Плюс", власниця якої працює прибиральницею. Вартість оренди автомобіля значно нижча за ринкову.

Крім того, із 2021 року родина орендує маєток площею майже 455 м² у Києві з басейном, який спочатку не був відображений у декларації полковника. Будинок придбала компанія "Тененсі Хаус", директорка якої раніше перебувала на обліку в центрі зайнятості.

Сумнівні обставини щодо діяльності компаній та оформлення майна родини ставлять під питання законність їхніх фінансових операцій. Так, Марія Єлхіна зареєструвала ФОП у 2016 році за напрямком "рекламні агентства" та задекларувала доходи у розмірі 29,6 млн грн за 2020–2024 роки, найбільші заробітки припали на 2023 рік. Проте наявні бізнес-проєкти у соцмережах та спортивна діяльність не пояснюють обсяги доходів попередніх років.

Додатково Марія займається продажем онлайн-курсів із податків та здачею в оренду сільськогосподарської землі. Мати полковника, Ірина Єлхіна, також володіє елітними автомобілями, квартирами та земельними ділянками, зареєстрованими на ФОП, проте джерела її доходів залишаються невідомими.

Національна поліція підтвердила, що автомобіль та маєток орендовані через компанії, пов’язані з Марією Єлхіною, пояснивши це її бізнес-планами. Водночас не надано пояснень щодо джерел коштів для погашення іпотеки та статків родини, і це викликає запитання про можливе незаконне збагачення.

Також Фокус писав, що, за даними НАЗК, секретар Ужгородського міськрайонного суду Мар’яна Хила не зазначила у декларації вартість 33 земельних ділянок, майнового комплексу з вбудованими квартирами та будинку загальною сумою 3,4 млн грн.

Окрім цього, після того, як журналіст hromadske Максим Коцюбинський виявив, що міністерка юстиції України Ольга Стефанішина користується квартирою, відсутньою у декларації, його затримала поліція та тримала у відділку кілька годин.