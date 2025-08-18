Тарас и Елена Тополя рассказали о восстановлении разрушенной россиянами квартиры

Дом супругов пострадал от российской баллистической ракеты в ночь на 23 июня. Тогда россияне попали по дому, который расположен рядом. От взрывной волны пострадал дом певцов.

Related video

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал о восстановлении их с женой Еленой Тополей (Alyosha) разрушенной ракетой квартиры. А Елена Тополя сообщила, что сейчас их дети за границей, рассказали на проекте "ЖВЛ представляет".

Тарас Тополя рассказал, что восстановление квартиры уже почти завершено. Артист убежден, что до начала учебного года они вернутся в дом. Поэтому дети супругов не будут менять ни школы, ни кружков.

Разрушенный дом певцов

"У нас сейчас завершается восстановление квартиры. Я думаю, еще несколько недель до первого сентября и в ней можно уже будет снова жить. Соответственно, планируем детей отправить в те школы, в которые ходили, в те же самые кружки", — говорит артист.

Супруги воспитывают троих детей: 11-летнего сына Романа, 9-летнего Марка и 4-летнюю дочь Марию. Сейчас дети пары возвращаются из Америки, где временно находились у родственников. Сразу после возвращения семья решила организовать для сыновей небольшое путешествие перед началом учебного года.

Квартиру Елены Тополи и ее семьи разрушила российская ракета

"Мы выбрали для них поход в Карпатах и именно с теми людьми, кто постоянно это делает. Это наши близкие знакомые. К тому же, это наши близкие знакомые. Наши мальчики подросли, поэтому пришло время попробовать как это", — добавила Елена.

Напомним, баллистическая ракета, как рассказывал сам Тарас Тополя, "разнесла нашу с любимой Еленой Тополей квартиру". Певец сообщил, что взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери, также повредило стены.

А народный депутат Украины Марьяна Безуглая обвинила лидера группы "Антитела" Тараса Тополю в сборе средств на личные нужды и стигматизации психических болезней. Она заявила, что фронтмен поп-рок-группы "на хайпе" собирает деньги на восстановление своей квартиры.