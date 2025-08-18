Тарас та Олена Тополя розповіли про відновлення зруйнованої росіянами квартири

Дім подружжя постраждав від російської балістичної ракети в ніч проти 23 червня. Тоді росіяни поцілили по будинку, що розташований поруч. Від вибухової хвилі постраждала оселя співаків.

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів про відновлення їхньої з дружиною Оленою Тополею (Alyosha) зруйнованої ракетою квартири. А Олена Тополя повідомила, що нині їхні діти за кордоном, розповіли на проєкті "ЖВЛ представляє".

Тарас Тополя розповів, що відновлення квартири вже майже завершено. Артист переконаний, що до початку навчального року вони повернуться до оселі. Тож діти подружжя не змінюватимуть ані школи, ані гуртків.

Зруйнована оселя співаків

"У нас зараз завершується відновлення квартири. Я думаю, ще декілька тижнів до першого вересня і в ній можна вже буде знову жити. Відповідно, плануємо дітей відправити в ті школи, в які ходили, в ті ж самі гуртки", - говорить артист.

Подружжя виховує троє дітей: 11-річного сина Романа, 9-річного Марка і 4-річну доньку Марію. Нині діти пари повертаються з Америки, де тимчасово перебували у родичів. Одразу після повернення сім’я вирішила організувати для синів невелику подорож перед початком навчального року.

Квартиру Олени Тополі та її родини зруйнувала російська ракета

"Ми обрали для них похід в Карпатах і саме з тими людьми, хто постійно це робить. Це наші близькі знайомі. До того ж, це наші близькі знайомі. Наші хлопчики підросли, тож настав час спробувати як це", — додала Олена.

Нагадаємо, балістична ракета, як розповідав сам Тарас Тополя, "рознесла нашу з коханою Оленою Тополею квартиру". Співак повідомив, що вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері, також пошкодило стіни.

А народна депутатка України Мар'яна Безугла звинуватила лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополю у зборі коштів на особисті потреби та стигматизації психічних хвороб. Вона заявила, що фронтмен поп-рок-гурту "на хайпі" збирає гроші на відновлення своєї квартири.