Нардеп Жупанин впервые стал отцом: что известно о его жене-модели (фото)

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Жупанин и его жена, "Мисс Украина International"-2018 Богдана Жупанина стали родителями впервые. У них родилась девочка, которую назвали Даяной.

В Instagram модель опубликовала фотографии с малышом в костюмчике, а также показалась с дочкой на руках. "Поздравляем дома, наша маленькая девочка. Даяна Андреевна", — написала новоиспеченная мама.

Ребенок родился 14 августа 2025 года.

Богдана Жупанина с дочерью

Лицо ребенка родители пока не показывают.

Андрей Жупанин впервые стал отцом

Андрей Жупанин стал отцом: его личная жизнь

Депутат и модель состоят в браке с осени 2023, а в сентябре 2024 пара решила обвенчаться в приватной атмосфере.

Жена народного избранника, Богдана Тарасик, в 2018-м году участвовала в конкурсе красоты "Miss International" в Токио. После этого женщина работала моделью.

Андрей Жупанин с женой

В октябре 2022 у жены Андрея Жупанина погиб на фронте папа, о чем она рассказывала в своих соцсетях.

"Свадьба была одновременно и лучшим днем в нашей жизни, и днем сильного сожаления, потому что одну традицию, о которой я сильно мечтала, было невозможно повторить — когда папа отводит меня к алтарю... Церемонию мы начали с минуты молчания и большой благодарности папе и каждому защитнику, благодаря которому мы смогли собраться. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый и ваш праздник начинался именно так", — писала женщина.

В июле 2024 bihus писали о том, что Богдана Жупанина "засветила" мужа во время совместной поездки в Лондон. В комментарии УП нардеп подтвердил, что учится в Великобритании, а именно в Лондонской школе бизнеса.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Жупанин остался без квартиры после атаки россиян на Киев в ночь на 21 июля.

