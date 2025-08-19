Нардеп Жупанин уперше став батьком: що відомо про його дружину-модель (фото)

Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Жупанин і його дружина, "Міс Україна International"-2018 Богдана Жупанина стали батьками вперше. У них народилася дівчинка, яку назвали Даяною.

В Instagram модель опублікувала фотографії з малюком у костюмчику, а також показалася з донькою на руках. "Вітаємо вдома, наша маленька дівчинко. Даяна Андріївна", — написала новоспечена мама.

Дитина народилася 14 серпня 2025 року.

Обличчя дитини батьки поки не показують.

Андрій Жупанин став батьком: його особисте життя

Депутат та модель перебувають у шлюбі з осені 2023, а у вересні 2024 пара вирішила повінчатися в приватній атмосфері.

Дружина народного обранця, Богдана Тарасик, у 2018-му році брала участь у конкурсі краси "Miss International" в Токіо. Після цього жфнка працювала моделлю.

У жовтні 2022 у дружини Андрія Жупанина загинув на фронті тато, про що вона розповідала у своїх соцмережах.

"Весілля було одночасно і найкращим днем у нашому житті, і днем сильного жалю, тому що одну традицію, про яку я сильно мріяла, було неможливо повторити — коли тато відводить мене до вівтарю… Церемонію ми почали з хвилини мовчання і великої вдячності татові та кожному захиснику, завдяки якому ми змогли зібратися. Мені б дуже хотілося, аби кожне і ваше свято починалося саме так", — писала жінка.

У липні 2024 bihus писали про те, що Богдана Жупанина "засвітила" чоловіка під час спільної поїздки в Лондон. У коментарі УП нардеп підтвердив, що навчається у Великій Британії, а саме в Лондонській школі бізнесу.

