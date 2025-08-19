"Прямо из фильма ужасов": дом выглядит нормально снаружи, но скрывает секрет внутри (фото)
Однокомнатный дом, который выставили на продажу за 150 тысяч фунтов стерлингов (более 8 миллионов гривен), выглядит вполне нормально снаружи, но скрывает тревожный секрет внутри.
Интерьер недвижимости ошеломил людей. Кирпичный дом в Бакингемшире (Англия) с улицы выглядит как стандартный. Об этом пишет The Sun.
Ремонт внутри впечатляет
Сад сильно зарос, деревянная ограда сломана, а внутренний дворик разваливается на куски. Внутри состояние недвижимости еще хуже.
Первое, что встречает потенциальных покупателей, это тусклый красный ковер. Он ведет в мрачную гостиную с черными стенами, оголенными проводами и осыпанной штукатуркой.
На кухне та же история. Дверцы шкафов свисают с петель, по потолку ползут следы, а мусор разбросан по поверхностям.
Сцена прямо из фильма ужасов
На фотографиях из ванной комнаты видны красные пятна на плитке и стенах, и вся комната выглядит как сцена прямо из фильма ужасов. Некоторые онлайн-зрители даже пошутили, что это напоминает настоящее место преступления.
Один человек пошутил на Reddit: "Дома продаются так быстро, что нет времени убрать кровь, ну да".
Другой добавил: "Похоже на ванную комнату из фильма "Лицо со шрамом", странно, что они не поставили туда бензопилу".
Другие считают, что правда гораздо менее страшная, предполагая, что беспорядок был вызван неудачной попыткой окрашивания волос.
"Я никогда не видел, чтобы кто-то так беспорядочно обращался с краской для волос. Но точно похоже на краску", — написал пользователь сети.
Позже агенты по недвижимости подтвердили, что пятна были вовсе не кровью, а просто красной краской.
Аукционный дом Лондона утверждает, что на территории есть парковка и задний сад. Также есть возможность расширить здание, если будут предоставлены соответствующие разрешения.
Дом будет продан на аукционе 10 сентября.
