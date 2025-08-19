"Прямо из фильма ужасов": дом выглядит нормально снаружи, но скрывает секрет внутри (фото)

Однокомнатный дом, который выставили на продажу за 150 тысяч фунтов стерлингов (более 8 миллионов гривен), выглядит вполне нормально снаружи, но скрывает тревожный секрет внутри.

Интерьер недвижимости ошеломил людей. Кирпичный дом в Бакингемшире (Англия) с улицы выглядит как стандартный. Об этом пишет The Sun.

Ремонт внутри впечатляет

Сад сильно зарос, деревянная ограда сломана, а внутренний дворик разваливается на куски. Внутри состояние недвижимости еще хуже.

Первое, что встречает потенциальных покупателей, это тусклый красный ковер. Он ведет в мрачную гостиную с черными стенами, оголенными проводами и осыпанной штукатуркой.

Ремонт внутри дома впечатляет Фото: The Sun

На кухне та же история. Дверцы шкафов свисают с петель, по потолку ползут следы, а мусор разбросан по поверхностям.

Сцена прямо из фильма ужасов

На фотографиях из ванной комнаты видны красные пятна на плитке и стенах, и вся комната выглядит как сцена прямо из фильма ужасов. Некоторые онлайн-зрители даже пошутили, что это напоминает настоящее место преступления.

Один человек пошутил на Reddit: "Дома продаются так быстро, что нет времени убрать кровь, ну да".

Другой добавил: "Похоже на ванную комнату из фильма "Лицо со шрамом", странно, что они не поставили туда бензопилу".

На фотографиях из ванной комнаты видны красные пятна Фото: The Sun

Другие считают, что правда гораздо менее страшная, предполагая, что беспорядок был вызван неудачной попыткой окрашивания волос.

"Я никогда не видел, чтобы кто-то так беспорядочно обращался с краской для волос. Но точно похоже на краску", — написал пользователь сети.

На кухне та же история Фото: The Sun

Позже агенты по недвижимости подтвердили, что пятна были вовсе не кровью, а просто красной краской.

Аукционный дом Лондона утверждает, что на территории есть парковка и задний сад. Также есть возможность расширить здание, если будут предоставлены соответствующие разрешения.

На территории есть парковка и задний сад на территории Фото: The Sun

Дом будет продан на аукционе 10 сентября.

