"Прямо з фільму жахів": будинок виглядає нормально ззовні, але приховує секрет всередині (фото)

Однокімнатний будинок, який виставили на продаж за 150 тисяч фунтів стерлінгів (понад 8 мільйонів гривень), виглядає цілком нормально ззовні, але приховує тривожний секрет всередині.

Інтер'єр нерухомості приголомшив людей. Цегляний будинок у Бакінгемширі (Англія) з вулиці виглядає як стандартний. Про це пише The Sun.

Ремонт всередині вражає

Сад сильно заріс, дерев'яна огорожа зламана, а внутрішній дворик розвалюється на шматки. Всередині стан нерухомості ще гірший.

Перше, що зустрічає потенційних покупців, це тьмяний червоний килим. Він веде до похмурої вітальні з чорними стінами, оголеними дротами та обсипаною штукатуркою.

Ремонт всередині будинку вражає Фото: The Sun

На кухні та сама історія. Дверцята шаф звисають з петель, по стелі повзуть сліди, а сміття розкидане по поверхнях.

Сцена прямо з фільму жахів

На фотографіях з ванної кімнати видно червоні плями на плитці та стінах, і вся кімната виглядає як сцена прямо з фільму жахів. Деякі онлайн-глядачі навіть пожартували, що це нагадує справжнє місце злочину.

Одна людина пожартувала на Reddit: "Будинки продаються так швидко, що немає часу прибрати кров, ну так".

Інший додав: "Схоже на ванну кімнату з фільму "Обличчя зі шрамом", дивно, що вони не поставили туди бензопилу".

На фотографіях з ванної кімнати видно червоні плями Фото: The Sun

Інші вважають, що правда набагато менш страшна, припускаючи, що безлад був спричинений невдалою спробою фарбування волосся.

"Я ніколи не бачив, щоб хтось так безладно поводився з фарбою для волосся. Але точно схоже на фарбу", — написав користувач мережі.

На кухні та сама історія Фото: The Sun

Пізніше агенти з нерухомості підтвердили, що плями були зовсім не кров’ю, а просто червоною фарбою.

Аукціонний дім Лондона стверджує, що на території є парковка та задній сад. Також є можливість розширити будівлю, якщо будуть надані відповідні дозволи.

На території є парковка та задній сад Фото: The Sun

Будинок буде продано на аукціоні 10 вересня.

