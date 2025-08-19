"Прямо з фільму жахів": будинок виглядає нормально ззовні, але приховує секрет всередині (фото)
Однокімнатний будинок, який виставили на продаж за 150 тисяч фунтів стерлінгів (понад 8 мільйонів гривень), виглядає цілком нормально ззовні, але приховує тривожний секрет всередині.
Інтер'єр нерухомості приголомшив людей. Цегляний будинок у Бакінгемширі (Англія) з вулиці виглядає як стандартний. Про це пише The Sun.
Ремонт всередині вражає
Сад сильно заріс, дерев'яна огорожа зламана, а внутрішній дворик розвалюється на шматки. Всередині стан нерухомості ще гірший.
Перше, що зустрічає потенційних покупців, це тьмяний червоний килим. Він веде до похмурої вітальні з чорними стінами, оголеними дротами та обсипаною штукатуркою.
На кухні та сама історія. Дверцята шаф звисають з петель, по стелі повзуть сліди, а сміття розкидане по поверхнях.
Сцена прямо з фільму жахів
На фотографіях з ванної кімнати видно червоні плями на плитці та стінах, і вся кімната виглядає як сцена прямо з фільму жахів. Деякі онлайн-глядачі навіть пожартували, що це нагадує справжнє місце злочину.
Одна людина пожартувала на Reddit: "Будинки продаються так швидко, що немає часу прибрати кров, ну так".
Інший додав: "Схоже на ванну кімнату з фільму "Обличчя зі шрамом", дивно, що вони не поставили туди бензопилу".
Інші вважають, що правда набагато менш страшна, припускаючи, що безлад був спричинений невдалою спробою фарбування волосся.
"Я ніколи не бачив, щоб хтось так безладно поводився з фарбою для волосся. Але точно схоже на фарбу", — написав користувач мережі.
Пізніше агенти з нерухомості підтвердили, що плями були зовсім не кров’ю, а просто червоною фарбою.
Аукціонний дім Лондона стверджує, що на території є парковка та задній сад. Також є можливість розширити будівлю, якщо будуть надані відповідні дозволи.
Будинок буде продано на аукціоні 10 вересня.
