"Я носила дизайнерскую одежду и водила BMW": женщина призналась, как муж держал ее в плену 26 лет

Женщина жила в доме с шестью спальнями в богатом районе, носила изысканные наряды и никто не догадывался, что она много лет страдает от домашнего насилия. Муж держал ее в финансовом плену, угрожая лишить денег, однако она решилась расторгнуть брак и оказалась в нищете.

Историю опубликовала 20 августа британская газета Daily Mail от имени Кэтрин Гордон, отметив, что имена были изменены. Женщина рассказала, что ее падение от матери среднего класса за рулем BMW до нищенки было быстрым и безжалостным.

"Распаковывая банки с манной кашей, солониной и кусочками ананаса, я размышляла, как мои младшие дети, 15 и 17 лет, с этим справятся", — сказала британка.

Она призналась, что в течение 26 лет была жертвой принудительного контроля со стороны своего мужа, банковского аналитика, который искусно манипулировал ею с помощью денег.

"Мой муж Саймон держал в руках кошелек в течение всех лет, когда мы были вместе, покрывая все наши счета, расходы на проживание и четыре школьных взноса. Я не имела представления, сколько он зарабатывает, только то, что он зарабатывает более 1 миллиона фунтов стерлингов в год, как он любил хвастаться перед нашими детьми. Он всегда убеждал, что мне не нужно зарабатывать собственные деньги. Он был рад нас поддерживать. При условии, что я буду "добра" к нему, конечно", — вспомнила женщина.

Ничто не предвещало семейного насилия

По ее словам, она встретила Саймона в 30 лет, имея успешную карьеру в сфере связей с общественностью и собственную квартиру на западе Лондона. После первой беременности она продала квартиру и вложила капитал в общий дом, а когда дело дошло до ипотечного договора, Саймон настоял, что дом должен быть оформлен только на него.

"Преданный, нежный и бесконечно щедрый, он покорил меня бурными трехмесячными отношениями, прежде чем сделать предложение. Я верила, что мы действительно любим друг друга", — рассказала женщина.

После рождения ребенка ее личный счет не выходил из минуса. Однажды вечером после десяти лет брака муж ударил ее за то, что она не смогла съесть стейк, который он приготовил для нее в полночь.

"Это был первый и единственный раз, когда он совершил насилие, но с того момента брак для меня закончился. Я вызвала полицию, и после его ареста мне удалось получить экстренный 12-месячный запретительный ордер", — вспомнила пострадавшая.

Экономическое насилие коснулось детей

Несмотря на запрет на физическое приближение, Саймон все еще мог держать под контролем финансы жены. Он прекратил платить школьный взнос за детей и следил за каждым шагом женщины. В день, когда она меняла замки, муж нарушил запрет и заставил дать ему новые ключи.

"Он знал, что я не буду вызывать полицию, потому что это приведет к его заключению — а кто тогда будет платить за обучение?" — пояснила женщина.

Муж продолжал платить за домашнее хозяйство и обучение детей в школе, не давая жене собственных денег даже в чрезвычайных ситуациях. Пока его не было дома, женщина подрабатывала консультанткой, а когда Саймон узнал об этом — перестал оплачивать коммунальные услуги, и ее счет снова был опустошен.

Во время визитов к жене он выключал свет в комнатах, скандалил, если женщина открывала дверь на патио, выключил подогрев пола и забрал семейную машину.

"На 18-й день рождения нашей дочери он приехал, размахивая шампанским и суши на вынос из Harrods. После того как мы поели, я решилась сказать ему, что хочу развода", — рассказала женщина.

Старшая дочь была вынуждена бросить успешную учебу на последнем курсе исторического факультета, чтобы устроиться на работу кассиром и помочь обеспечивать младших братьев и сестер.

От принудительного контроля страдает каждая седьмая женщина

Суд обязал Саймона возобновить выплаты по ипотеке и счетам и содержание дома, но он проигнорировал его и до сих пор отказывается от развода, рассказала женщина. Большую часть своего времени она тратит на судебные заседания, поддержку благотворительных организаций и общение с правоохранителями по выдвинутому ею обвинению против мужа на основании принудительного контроля и финансового насилия, поэтому у нее не остается времени на полноценную работу.

Женщине пришлось купить детям подержанную школьную форму и подать заявку на скидку на муниципальный налог для "уязвимых лиц", и на грани отчаяния она согласилась принять пожертвования от "Банка еды".

"Я этого боялась, но когда это наконец произошло, я поняла, что это не так плохо, как быть в плену с постоянной угрозой бедности, висящей над головой", — призналась пострадавшая от семейного насилия.

Она привела результаты опроса благотворительной организации "Surviving Economic Abuse", которые показали, что в течение последнего года деньги и экономические ресурсы каждой седьмой женщины были под контролем другого лица. Часть из них никогда не признавались другим в том, через что проходят.

