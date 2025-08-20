"Я носила дизайнерський одяг і водила BMW": жінка зізналася, як чоловік тримав її в полоні 26 років

Жінка жила у будинку з шістьма спальнями в заможному районі, носила вишукане вбрання та ніхто не здогадувався, що вона багато років потерпає від домашнього насильства. Чоловік тримав її у фінансовому полоні, погрожуючи позбавити грошей, однак вона наважилася розірвати шлюб і опинилася в злиднях.

Історію опублікувала 20 серпня британська газета Daily Mail від імені Кетрін Гордон, зазначивши, що імена були змінені. Жінка розповіла, що її падіння від матері середнього класу за кермом BMW до жебрачки було швидким і безжальним.

"Розпаковуючи банки з манною кашею, солониною та шматочками ананаса, я розмірковувала, як мої молодші діти, 15 та 17 років, з цим впораються", — сказала британка.

Вона зізналася, що протягом 26 років була жертвою примусового контролю з боку свого чоловіка, банківського аналітика, який майстерно маніпулював нею за допомогою грошей.

"Мій чоловік Саймон тримав у руках гаманець протягом усіх років, коли ми були разом, покриваючи всі наші рахунки, витрати на проживання та чотири шкільні внески. Я не мала уявлення, скільки він заробляє, лише те, що він заробляє понад 1 мільйон фунтів стерлінгів на рік, як він любив хвалитися перед нашими дітьми. Він завжди переконував, що мені не потрібно заробляти власні гроші. Він був радий нас підтримувати. За умови, що я буду "добра" до нього, звісно", — пригадала жінка.

Ніщо не віщувало сімейне насильство

За її словами, вона зустріла Саймона у 30 років, маючи успішну кар'єру у сфері зв'язків з громадськістю та власну квартиру на заході Лондона. Після першої вагітності вона продала квартиру та вклала капітал у спільний дім, а коли справа дійшла до іпотечного договору, Саймон наполіг, що будинок має бути оформлений лише на нього.

"Відданий, ніжний і безмежно щедрий, він підкорив мене бурхливими тримісячними стосунками, перш ніж зробити пропозицію. Я вірила, що ми справді кохаємо одне одного", — розповіла жінка.

Після народження дитини її особистий рахунок не виходив із мінуса. Одного вечора після десяти років шлюбу чоловік ударив її за те, що вона не змогла з'їсти стейк, який він приготував для неї опівночі.

"Це був перший і єдиний раз, коли він вчинив насильство, але з того моменту шлюб для мене закінчився. Я викликала поліцію, і після його арешту мені вдалося отримати екстрений 12-місячний заборонний ордер", — пригадала постраждала.

Економічне насильство торкнулося дітей

Попри заборону на фізичне наближення, Саймон все ще міг тримати під контролем фінанси дружини. Він припинив сплачувати шкільний внесок за дітей і стежив за кожним кроком жінки. У день, коли вона міняла замки, чоловік порушив заборону та змусив дати йому нові ключі.

"Він знав, що я не викликатиму поліцію, бо це призведе до його ув'язнення — а хто тоді платитиме за навчання?" — пояснила жінка.

Чоловік продовжував платити за домашнє господарство та навчання дітей у школі, не даючи дружині власних грошей навіть у надзвичайних ситуаціях. Поки його не було вдома, жінка підробляла консультанткою, а коли Саймон дізнався про це — перестав оплачувати комунальні послуги, і її рахунок знову був спустошений.

Під час візитів до дружини він вимикав світло в кімнатах, скандалив, якщо жінка відчиняла двері на патіо, вимкнув підігрів підлоги та забрав сімейну машину.

"На 18-й день народження нашої доньки він приїхав, розмахуючи шампанським та суші на винос з Harrods. Після того як ми поїли, я наважилася сказати йому, що хочу розлучення", — розповіла жінка.

Старша донька була вимушена покинути успішне навчання на останньому курсі історичного факультету, щоб влаштуватися на роботу касиром і допомогти забезпечувати молодших братів і сестер.

Від примусового контролю страждає кожна сьома жінка

Суд зобов'язав Саймона відновити виплати за іпотекою та рахунками й утримання будинку, але він проігнорував його й досі відмовляється від розлучення, розповіла жінка. Більшу частину свого часу вона витрачає на судові засідання, підтримку благодійних організацій і спілкування з правоохоронцями щодо висунутого нею звинувачення проти чоловіка на підставі примусового контролю та фінансового насильства, тому в неї не лишається часу на повноцінну роботу.

Жінці довелося купити дітям вживану шкільну форму та подати заявку на знижку на муніципальний податок для «вразливих осіб», і на межі зневіри вона погодилася прийняти пожертви від "Банку їжі".

"Я цього боялася, але коли це нарешті сталося, я зрозуміла, що це не так погано, як бути в полоні з постійною загрозою бідності, що висить над головою", — зізналася постраждала від сімейного насильства.

Вона навела результати опитування благодійної організації "Surviving Economic Abuse", які показали, що протягом останнього року гроші та економічні ресурси кожної сьомої жінки були під контролем іншої особи. Частина з них ніколи не зізнавалися іншим в тому, через що проходять.

