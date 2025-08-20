СолоХа в третий раз стала мамой: что известно об отце ребенка (фото)

20 августа стало известно, что СолоХа родила сына. Это ее второй ребенок от мужа Максима, которого артистка скрывает от публичности. Теперь певица стала многодетной матерью.

Related video

Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, родила третьего ребенка — сына Акима. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

"Мы родились. Мой сыночек, моя радость, мое безграничное счастье. Пусть Господь оберегает тебя", — написала СолоХа.

СолоХа Фото: soloha_official/Instagram Сын СолоХи Фото: soloha_official/Instagram

В комментариях звезда получила многочисленные приятные слова и поздравления:

"Какие хорошие новости с самого утра. Поздравляю. Здоровья вам и малышу";

"Поздравляю. Не могу не написать...какие у вас красивые глаза";

"Самые искренние поздравления. Здоровья и счастливой судьбы".

СолоХа родила третьего ребенка: что известно об отце

Тереза Балашова состоит в отношениях с мужем Максимом, которого часто называет красавцем. У супругов есть общая дочь Евлания, а также певица воспитывает дочь Ариану от предыдущего брака. Известно, что Максим работает в правоохранительных органах, однако звезда не показывает его в соцсетях и почти не делится подробностями об их отношениях.

По словам артистки, ее муж сознательно избегает публичности и не стремится к медийному вниманию. Она подчеркивает, что уважает его решение оставаться вне объективов.

"Он просто не публичный, не связан с творчеством. Это его и моя инициатива не показывать его. Счастье должно быть в тишине", — сказала СолоХа.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Леся Никитюк показала, как проходит ее день с малышом без мужа.