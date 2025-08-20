СолоХа втретє стала мамою: що відомо про батька дитини (фото)

20 серпня стало відомо, що СолоХа народила сина. Це її друга дитина від чоловіка Максима, якого артистка приховує від публічності. Тепер співачка стала багатодітною матір'ю.

Українська співачка СолоХа, справжнє ім’я якої Тереза Балашова, народила третю дитину — сина Акіма. Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Ми народилися. Мій синочок, моя радість, моє безмежне щастя. Нехай Господь оберігає тебе", — написала СолоХа.

СолоХа Фото: soloha_official/Instagram Син СолоХи Фото: soloha_official/Instagram

У коментарях зірка отримала численні приємні слова та привітання:

"Які гарні новини з самого ранку. Вітаю. Здоров’ячка вам і малюку";

"Вітаю. Не можу не написати…які у вас гарні очі";

"Найщиріші вітання. Здоров'я і щасливої долі".

СолоХа народила третю дитину: що відомо про батька

Тереза Балашова перебуває у стосунках із чоловіком Максимом, якого часто називає красенем. У подружжя є спільна донька Євланія, а також співачка виховує доньку Аріану від попереднього шлюбу. Відомо, що Максим працює у правоохоронних органах, однак зірка не показує його у соцмережах і майже не ділиться подробицями про їхні стосунки.

За словами артистки, її чоловік свідомо уникає публічності й не прагне медійної уваги. Вона підкреслює, що поважає його рішення залишатися поза об’єктивами.

"Він просто не публічний, не пов'язаний із творчістю. Це його і моя ініціатива не показувати його. Щастя має бути в тиші", — сказала СолоХа.

