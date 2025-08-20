"Чистят унитазы европейцам": девушка из Мариуполя рассказала, как их пугали западом Украины (видео)

Девушка, которая родилась и выросла в Мариуполе, вспомнила какими мифами о западных областях Украины их пугали с детства. Из-за этого создавалось впечатление, будто запад — это какой-то отдельный народ.

А Россия — якобы "старший брат". Много молодежи стремилось поступить в российские университеты. Об этом рассказывает Екатерина в своем TikTok.

Украинка из Мариуполя рассказала о мифах относительно запада страны

"Я родилась в Мариуполе и вот, какие мифы о западе Украины я слышала с детства:

Люди с запада Украины очень ленивые и бедные. Нам рассказывали, что "зах**няки" ездят работать в Европу, чистят унитазы европейцам, потому что не хотят работать на "нормальной" работе. Каждый житель Мариуполя был уверен в том, что на западе Украины нас ненавидят. Просто по факту нашего существования. Потому что мы типа русскоязычные, трудолюбивые. И за это нас хотят убить на западе. Если ты говоришь на украинском языке или суржике, то это значит 100%, что ты приехал из какого-то села на западе Украины. И в целом все, кто говорил на украинском языке хоть немножко, воспринимались так, что они приехали из села. И это максимально высмеивалось. Львовяне лично участвовали в боях во Второй мировой на стороне Гитлера, потому что они ненавидят всех русскоязычных. Если русскоязычный человек попадет в крыивку, его съедят. И типа я не шучу сейчас. Лозунг "Слава Украине" придумали именно львовяне и он буквально приравнивается к лозунгам этого персонажа (Гитлера, — Ред.)".

Екатерина добавила, что их воспитывали в максимальной враждебности к западным регионам еще с детства. В Мариуполе было несколько украиноязычных школ, где преподаватели на переменах все равно общались на русском.

Реакция украинцев

Видео автора набрало почти миллион просмотров. А пользователи сети с удивлением и юмором реагируют на него:

"Нет. Ну все по факту. Так и есть. У нас сейчас во Львове страшный голод потому что заканчиваются русскоязычные, есть тупо нечего. Люди злые".

"Я из Мариуполя — первый раз это слышу".

"Открою вам секрет, мы здесь на западе страны совершенно не думали о том, как вы там живете на востоке".

"Пример того, как работала рос пропаганда".

"Бедные? Они Закарпатье видели?".

