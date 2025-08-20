"Чистять унітази європейцям": дівчина з Маріуполя розказала, як їх лякали заходом України (відео)

Дівчина, яка народилася та виросла в Маріуполі, пригадала якими міфами про західні області України їх лякали з дитинства. Через це складалося враження, ніби захід — це якийсь окремий народ.

А Росія — нібито "старший брат". Багато молоді прагнуло вступити в російські університети. Про це розповідає Катерина у своєму TikTok.

Українка з Маріуполя розповіла про міфи щодо заходу країни

"Я народилася в Маріуполі і ось, які міфи про захід України я чула з дитинства:

Люди з заходу України дуже ліниві і бідні. Нам розповідали, що "зах**няки" їздять працювати в Європу, чистять унітази європейцям, бо не хочуть працювати на "нормальній" роботі. Кожен житель Маріуполя був впевнений в тому, що на заході України нас ненавидять. Просто по факту нашого існування. Тому що ми типу російськомовні, працьовиті. І за це нас хочуть вбити на заході. Якщо ти говориш українською мовою або суржиком, то це значить 100%, що ти приїхав з якогось села на заході України. І в цілому всі, хто говорив українською мовою хоч трошки, сприймалися так, що вони приїхали з села. І це максимально висміювалося. Львівʼяни особисто брали участь у боях у Другій світовій на стороні Гітлера, тому що вони ненавидять усіх російськомовних. Якщо російськомовна людина попаде у криївку, її зʼїдять. І типу я не жартую зараз. Гасло "Слава Україні" придумали саме львівʼяни і воно буквально прирівнюється до лозунгів цього персонажа (Гітлера, — Ред.)".

Катерина додала, що їх виховували в максимальній ворожості до західних регіонів ще з дитинства. У Маріуполі було кілька україномовних шкіл, де викладачі на перервах все одно спілкувалися російською.

Реакція українців

Відео авторки набрало майже мільйон переглядів. А користувачі мережі зі здивуванням та гумором реагують на нього:

"Нє. Ну все по факту. Так і є. У нас зараз у Львові страшний голод бо закінчуються російськомовні, їсти тупо нічого. Люди злі".

"Я з Маріуполя — перший раз це чую".

"Відкрию вам секрет, ми тут на заході країни абсолютно не думали про те, як ви там живете на сході".

"Приклад того, як працювала рос пропаганда".

"Бідні? Вони Закарпаття бачили?".

