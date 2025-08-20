"Чистять унітази європейцям": дівчина з Маріуполя розказала, як їх лякали заходом України (відео)
Дівчина, яка народилася та виросла в Маріуполі, пригадала якими міфами про західні області України їх лякали з дитинства. Через це складалося враження, ніби захід — це якийсь окремий народ.
А Росія — нібито "старший брат". Багато молоді прагнуло вступити в російські університети. Про це розповідає Катерина у своєму TikTok.
"Я народилася в Маріуполі і ось, які міфи про захід України я чула з дитинства:
- Люди з заходу України дуже ліниві і бідні. Нам розповідали, що "зах**няки" їздять працювати в Європу, чистять унітази європейцям, бо не хочуть працювати на "нормальній" роботі.
- Кожен житель Маріуполя був впевнений в тому, що на заході України нас ненавидять. Просто по факту нашого існування. Тому що ми типу російськомовні, працьовиті. І за це нас хочуть вбити на заході.
- Якщо ти говориш українською мовою або суржиком, то це значить 100%, що ти приїхав з якогось села на заході України. І в цілому всі, хто говорив українською мовою хоч трошки, сприймалися так, що вони приїхали з села. І це максимально висміювалося.
- Львівʼяни особисто брали участь у боях у Другій світовій на стороні Гітлера, тому що вони ненавидять усіх російськомовних.
- Якщо російськомовна людина попаде у криївку, її зʼїдять. І типу я не жартую зараз.
- Гасло "Слава Україні" придумали саме львівʼяни і воно буквально прирівнюється до лозунгів цього персонажа (Гітлера, — Ред.)".
Катерина додала, що їх виховували в максимальній ворожості до західних регіонів ще з дитинства. У Маріуполі було кілька україномовних шкіл, де викладачі на перервах все одно спілкувалися російською.
Реакція українців
Відео авторки набрало майже мільйон переглядів. А користувачі мережі зі здивуванням та гумором реагують на нього:
- "Нє. Ну все по факту. Так і є. У нас зараз у Львові страшний голод бо закінчуються російськомовні, їсти тупо нічого. Люди злі".
- "Я з Маріуполя — перший раз це чую".
- "Відкрию вам секрет, ми тут на заході країни абсолютно не думали про те, як ви там живете на сході".
- "Приклад того, як працювала рос пропаганда".
- "Бідні? Вони Закарпаття бачили?".
