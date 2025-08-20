Массовая мобилизация в РФ: лидер группы "Би-2" заявил, что россиянам поголовно рассылают повестки

Вокалист российской группы "Би-2" Егор Бортник (Лева) сделал резкое антивоенное заявление. Музыкант высказался о предстоящей мобилизации, двойных стандартах власти и равнодушии тамошней элиты к войне.

Музыкант, который периодически критикует политический курс Владимира Путина, опубликовал в своем Instagram новое сообщение. Он заявил о массовой мобилизации мужчин, которая начнется уже этой осенью, добавив фотографию с повестками, разлетающимися по улицам города.

"Все мои товарищи и друзья из среднего класса получили электронные повестки. Хорошо, что многие уже уехали... Дети богатых не пойдут служить. Пойдете вы, ваши дети, мужья, отцы, даже женщины", — отметил артист, обвиняя власть в двойных стандартах.

Пропагандисты отдыхают

Особенно остро Бортник высказался о российских пропагандистах и известных деятелях, которые отдыхают, пока идет война.

"В ста метрах от меня, на вилле, отдыхают Собчак, Богомолов и Бондарчук. Они купаются, загорают и наслаждаются разговорами о "высоких духовных ценностях", пока вы будете ходить на кладбища к своим погибшим близким", — добавил музыкант.

Музыкант заявил о том, что вскоре начнется массовая мобилизация Фото: Instagram

Реакция российской аудитории оказалась неоднозначной. Часть подписчиков возмутилась из-за политических высказываний участника известной группы. "Просто пишите хорошие песни!", "Не лезьте в политику, мы хотим слушать музыку без этого", — написали пользователи сети в комментариях. В то же время другие поддержали Егора, поблагодарив за отвагу выражать собственную позицию и выступить против кровопролитной войны, развязанной Россией.

Антивоенная позиция

Антивоенная позиция вокалиста уже неоднократно становилась причиной преследований со стороны российских властей. В Москве неизвестные подожгли дверь его квартиры, там оставили надпись "Привет врагу и предателю", а вражеские Telegram-каналы распространили персональные данные исполнителя после того, как пранкеры обнародовали разговор, где Бортник подтверждает финансовую помощь ВСУ.

Егор Бортник выражает антивоенную позицию Фото: Instagram

Музыкант также называл Россию "страной-террористом", признал Крым украинским и пообещал после победы Украины приехать в Киев. В РФ звучали призывы признать Би-2 "спонсорами терроризма" и предателями, а в Генпрокуратуру поступали запросы о конфискации имущества участников группы.

