Масова мобілізація у РФ: лідер гурту "Бі-2" заявив, що росіянам поголовно розсилають повістки

Вокаліст російського гурту "Бі-2" Єгор Бортник (Льова) зробив різку антивоєнну заяву. Музикант висловився про майбутню мобілізацію, подвійні стандарти влади та байдужість тамтешньої еліти до війни.

Музикант, який періодично критикує політичний курс Володимира Путіна, опублікував у своєму Instagram новий допис. Він заявив про масову мобілізацію чоловіків, що розпочнеться вже цієї осені, додавши фотографію з повістками, що розлітаються вулицями міста.

"Всі мої товариші та друзі із середнього класу отримали електронні повістки. Добре, що багато хто вже виїхав… Діти багатих не підуть служити. Підете ви, ваші діти, чоловіки, батьки, навіть жінки", — зазначив артист, звинувачуючи владу в подвійних стандартах.

Пропагандисти відпочивають

Особливо гостро Бортник висловився про російських пропагандистів та відомих діячів, які відпочивають, поки триває війна.

"За сто метрів від мене, на віллі, відпочивають Собчак, Богомолов і Бондарчук. Вони купаються, засмагають і насолоджуються розмовами про "високі духовні цінності", поки ви ходитимете на кладовища до своїх загиблих близьких", — додав музикант.

Музикант заявив про те, що невдовзі почнеться масова мобілізація Фото: Instagram

Реакція російської аудиторії виявилася неоднозначною. Частина підписників обурилася через політичні висловлювання учасника відомого гурту. "Просто пишіть хороші пісні!", "Не лізьте у політику, ми хочемо слухати музику без цього", — написали користувачі мережі у коментарях. Водночас інші підтримали Єгора, подякувавши за відвагу висловлювати власну позицію й виступити проти кровопролитної війни, розв’язаної Росією.

Антивоєнна позиція

Антивоєнна позиція вокаліста вже неодноразово ставала причиною переслідувань з боку російської влади. У Москві невідомі підпалили двері його квартири, там залишили напис "Привіт ворогу і зраднику", а ворожі Telegram-канали поширили персональні дані виконавця після того, як пранкери оприлюднили розмову, де Бортник підтверджує фінансову допомогу ЗСУ.

Єгор Бортник висловлює антивоєнну позицію Фото: Instagram

Музикант також називав Росію "країною-терористом", визнав Крим українським і пообіцяв після перемоги України приїхати до Києва. У РФ лунали заклики визнати Бі-2 "спонсорами тероризму" та зрадниками, а до Генпрокуратури надходили запити про конфіскацію майна учасників гурту.

