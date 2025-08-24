Туристу грозит штраф в 72 тыс. грн за посещение одной из самых исторических достопримечательностей Европы (фото)

Британца поймали на краже драгоценных камней из одного из самых исторических мест Европы, и теперь ему грозит суровое наказание.

Related video

Итальянские власти нашли мужчину после того, как он вышел из Археологического парка Помпеи в Италии, с рюкзаком, содержащим пять камней и кирпичи, которые были взяты непосредственно из исторического места. Об этом пишет The Sun.

Штраф в 72 тысячи грн

51-летнему мужчине из Шотландии теперь грозит штраф в размере до 1500 евро (около 72 тысяч гривен) и шестилетний срок заключения за похищение драгоценных фрагментов из археологического памятника.

Мужчину заметил туристический гид возле базилики, когда он собирал фрагменты с тротуара и клал их в свою сумку. Затем гид предупредил руководство парка и охранников, которые сказали об этом карабинерам.

После этого офицеры нашли мужчину за пределами места раскопок и, заглянув в его сумку, обнаружили пять камней и обломок кирпича. Ценные предметы забрали у мужчины и вернули в парк.

Мужчина забрал камни в Помпеях Фото: The Sun

Директор Археологического парка Габриэль Цухтригем сказал: "Поздравляем и благодарим внимательного экскурсовода, наших замечательных смотрителей и охранников, а также карабинеров за эти совместные усилия по защите нашего наследия".

На веб-сайте для посетителей Помпеев указано, что запрещено "подходить слишком близко и касаться предметов, фресок, мебели и т.д.", а также "портить полы, стены, антикварную мебель, фрески, скамейки, статуи, фонтаны, столешницы и любые другие поверхности".

Посетителям также нельзя есть в определенных местах или быть без одежды.

Помпеи Фото: The Sun

Помпеи

Помпеи были древним римским городом, который был разрушен после извержения Везувия в 79 году нашей эры. Погребенный под слоями пепла, город был сохранен, и сегодня это место предлагает туристам со всего мира возможность увидеть, какой была римская жизнь тысячи лет назад.

Ежегодно около четырех миллионов человек посещают этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. И благодаря своей популярности, в ноябре 2024 года парк ввел ежедневное ограничение посетителей в 20 000 человек.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, окна на борту пассажирского самолета начали трескаться.