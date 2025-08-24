Туристу загрожує штраф у 72 тис. грн за відвідування однієї з найісторичніших пам'яток Європи (фото)
Британця спіймали на крадіжці дорогоцінного каміння з одного з найісторичніших місць Європи, і тепер йому загрожує суворе покарання.
Італійська влада знайшла чоловіка після того, як він вийшов з Археологічного парку Помпеї в Італії, з рюкзаком, що містив п'ять каменів і цеглу, які були взяті безпосередньо з історичного місця. Про це пише The Sun.
Штраф у 72 тисячі грн
51-річному чоловіку з Шотландії тепер загрожує штраф у розмірі до 1500 євро (близько 72 тисяч гривень) і шестирічний термін ув'язнення за викрадення дорогоцінних фрагментів з археологічної пам'ятки.
Чоловіка помітив туристичний гід біля базиліки, коли він збирав фрагменти з тротуару та клав їх у свою сумку. Потім гід попередив керівництво парку та охоронців, які сказали про це карабінерам.
Після цього офіцери знайшли чоловіка за межами місця розкопок і, заглянувши в його сумку, виявили п'ять каменів та уламок цегли. Цінні предмети забрали в чоловіка та повернули до парку.
Директор Археологічного парку Габріель Цухтрігем сказав: "Вітаємо та дякуємо уважному екскурсоводу, нашим чудовим доглядачам та охоронцям, а також карабінерам за ці спільні зусилля щодо захисту нашої спадщини".
На вебсайті для відвідувачів Помпеїв зазначено, що заборонено "підходити занадто близько та торкатися предметів, фресок, меблів тощо", а також "псувати підлоги, стіни, антикварні меблі, фрески, лавки, статуї, фонтани, стільниці та будь-які інші поверхні".
Відвідувачам також не можна їсти в певних місцях або бути без одягу.
Помпеї
Помпеї були стародавнім римським містом, яке було зруйноване після виверження Везувію в 79 році нашої ери. Поховане під шарами попелу, місто було збережено, і сьогодні це місце пропонує туристам з усього світу можливість побачити, яким було римське життя тисячі років тому.
Щороку близько чотирьох мільйонів людей відвідують цей об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І завдяки своїй популярності, у листопаді 2024 року парк запровадив щоденне обмеження відвідувачів у 20 000 осіб.
