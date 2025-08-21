"Пример человечности": умер "самый милый судья в мире" Фрэнк Каприо (видео)

Судья Фрэнк Каприо, звезда популярного реалити-шоу Caught in Providence ("Пойманные в Провиденсе"), умер 20 августа в возрасте 88 лет. Доброта, сострадание и юмор судьи из Провиденса завоевала любовь зрителей во всем мире, и фрагменты его телепрограммы стали вирусными в соцсетях.

Судья спокойно умер в окружении семьи и друзей после длительной борьбы с раком поджелудочной железы. В видео на официальной странице Фрэнка Каприо в Facebook о смерти судьи сообщает его сын.

"Любимый во всем мире за его глубокое сострадание, смирение и непоколебимую веру в доброту людей, судья Каприо коснулся миллионов через свою работу в зале суда, а еще больше через свой пример человечности", — отметил сын судьи.

Перед тем как почить, судья Каприо боролся за свою жизнь в медицинском учреждении, на его странице было опубликовано фото из больничной палаты.

Судья Каприо в больничной палате 20 августа Фото: Facebook

Умер судья Фрэнк Каприо: что о нем известно

Фрэнк Каприо, которого называют "самым милым судьей в мире", родился в 1936 году. Он вырос в городе Провиденсе штата Род-Айленд в скромной семье, был средним из трех мальчиков в семье. До того, как стать судьей, юный Фрэнк чистил обувь, разносил газеты и работал на молоковозе. Стремление работать на благо других ему привили с детства родители.

С 1985 года Фрэнк Каприо занял должность судьи Муниципального суда Провиденса. Мировую известность ему принесла роль судьи в высокорейтинговом реалити-шоу "Caught in Providence". В 2021 году эта программа была номинирована на премию Daytime Emmy. Шоу изображает реальные судебные дела, которые были рассмотрены в Муниципальном суде Провиденса. Часто в программе подаются трогательные истории, иногда — странные, но изюминкой всех эпизодов является эмпатия, доброта и неповторимый стиль судейства Каприо.

Также он работал в сфере образования, основал на юридическом факультете Университета Саффолка стипендиальный фонд имени Антонио "Тупа" Каприо, названный в честь его отца.

Судья прожил почти 60 лет в браке с Джойс Каприо — пара имеет пятерых детей, семерых внуков и двух правнуков.

Выпуск телевизионного шоу "Пойманные в Провиденсе".

