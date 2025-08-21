"Приклад людяності": помер "наймиліший суддя у світі" Френк Капріо (відео)

Суддя Френк Капріо, зірка популярного реаліті-шоу Caught in Providence ("Спіймані в Провіденсі"), помер 20 серпня у віці 88 років. Доброта, співчутливість і гумор судді з Провіденса завоювала любов глядачів в усьому світі, і фрагменти його телепрограми стали вірусними в соцмережах.

Суддя спокійно помер в оточенні родини та друзів після тривалої боротьби з раком підшлункової залози. У відео на офіційній сторінці Френка Капріо у Facebook про смерть судді повідомляє його син.

"Улюблений у всьому світі за його глибоке співчуття, смирення та непохитну віру в доброту людей, суддя Капріо торкнувся мільйонів через свою роботу в залі суду, а ще більше через свій приклад людяності", — зазначив син судді.

Перед тим як спочити, суддя Капріо боровся за своє життя в медичному закладі, на його сторінці було опубліковане фото з лікарняної палати.

Суддя Капріо в лікарняній палаті 20 серпня Фото: Facebook

Помер суддя Френк Капріо: що про нього відомо

Френк Капріо, якого називають "наймилішим суддею у світі", народився у 1936 році. Він виріс у місті Провіденсі штату Род-Айленд у скромній родині, був середнім із трьох хлопчиків у родині. До того, як стати суддею, юний Френк чистив взуття, розносив газети та працював на молоковозі. Прагнення працювати над благо інших йому прищепили з дитинства батьки.

З 1985 року Френк Капріо обійняв посаду судді Муніципального суду Провіденса. Світову популярність йому принесла роль судді у високорейтинговому реаліті-шоу "Caught in Providence". У 2021 році ця програма була номінована на премію Daytime Emmy. Шоу зображує реальні судові справи, що були розглянуті в Муніципальному суді Провіденса. Часто в програмі подаються зворушливі історії, іноді — дивакуваті, але родзинкою всіх епізодів є емпатія, доброта та неповторний стиль суддівства Капріо.

Також він працював у сфері освіти, заснував на юридичному факультеті Університету Саффолка стипендіальний фонд імені Антоніо "Тупа" Капріо, названий на честь його батька.

Суддя прожив майже 60 років у шлюбі з Джойс Капріо — пара має п'ятьох дітей, сімох онуків і двох правнуків.

Випуск телевізійного шоу "Спіймані в Провіденсі".

