Легендарный Василий Зинкевич поразил своим образом на приеме у Зеленского (фото)

80-летний маэстро украинской эстрады Василий Зинкевич удостоен президентской награды "Национальная легенда Украины". Ради получения награды артист впервые за долгое время вышел на публику.

Президент Владимир Зеленский наградил выдающегося украинского артиста Василия Зинкевича почетным знаком отличия "Национальная легенда Украины". Для участия в награждении 80-летний артист лично прибыл на мероприятие. На официальных фотографиях с церемонии, обнародованных на президентском сайте, певец изображен в ярком сценическом образе.

Президент наградил Василия Зинкевича почетным знаком отличия Фото: Офис президента

Зинкевич выбрал для торжества черный классный костюм, декорированный блестками, белую рубашку с открытым воротником и традиционный красный пояс вместо классического ремня.

Несмотря на почтенный возраст, певец выглядел энергичным и счастливым, выходил к Владимиру Зеленскому с широкой улыбкой на лице, пока присутствующие приветствовали его стоячими аплодисментами.

Несмотря на почтенный возраст, певец выглядел энергичным и счастливым Фото: Офис президента

Интересно, что именно в этом костюме Василий Зинкевич в последний раз появлялся на сцене во время фестиваля "Украинская песня-2025", где вживую исполнял свои самые известные композиции.

Получение награды стало признанием многолетнего вклада артиста в развитие украинской эстрады и сохранение национальных культурных традиций.

