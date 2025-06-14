"Похититель женских сердец" Кравченко оказался ограниченно годным к военной службе (фото)

Популярный украинский исполнитель Андрей Кравченко, которого еще называют "похитителем женских сердец", в 2016 году был признан медицинской комиссией ограниченно годным к службе в армии из-за состояния здоровья.

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Кравченко избегает детального обсуждения своих проблем, ведь эта тема вызывает у него болезненные ощущения. Об этом он рассказал в интервью со Славой Деминым.

"С 2016 года имею статус ограниченно годного к военной службе. Действительно имел проблемы с состоянием здоровья. Если бы сейчас не поддерживал (организм — Ред.), наверное, не смог бы здесь с тобой разговаривать", — поделился Андрей.

Имеет звание младшего лейтенанта

Музыкант в течение пяти лет был участником музыкального коллектива при Государственной пограничной службе Украины. Он имеет офицерское звание младшего лейтенанта в запасе.

Вместе с тем, Кравченко отказался говорить в подробностях о характере своих заболеваний и отметил нежелание развивать тему. Исполнитель добавил, что всю необходимую документацию всегда подавал своевременно — и никаких нарушений с его стороны не было.

Андрей Кравченко имеет офицерское звание Фото: Андрій Кравченко | Facebook

Стоит напомнить, что в прошлом году в Украине отменили категорию "ограниченно годный". Отныне военно-врачебные комиссии (ВВК) выносят только два решения — "годен" или "непригоден" к военной службе.

Андрей Кравченко: что о нем известно

Украинский певец, композитор и автор песен. Получил степень магистра в Киевском национальном университете культуры и искусств, а также учился на военной кафедре, получив звание младшего лейтенанта запаса по специальности военный психолог. С 2022 года активно продвигается как сольный исполнитель, известный благодаря трекам "Дети войны", "Моя единственная", "Доле моя", "Лебедка" и "Мадонна".

За лирические песни, стиль и тембр его часто сравнивают со скандальным Олегом Винником, но сам Андрей подчеркивает, что не копирует коллегу и стремится двигаться собственным путем.

Личную жизнь певец скрывает: не носит обручальное кольцо, не раскрывает никаких подробностей. Он объясняет, что это сознательный выбор не выставлять личное в публичной плоскости. Однако известные музыканты часто так делают, чтобы не потерять женскую аудиторию.

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