"Розкрадач жіночих сердець" Кравченко виявився обмежено придатним до військової служби (фото)

Популярний український виконавець Андрій Кравченко, якого ще називають "розкрадачем жіночих сердець", у 2016 році був визнаний медичною комісією обмежено придатним до служби в армії через стан здоров'я.

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Кравченко уникає детального обговорення своїх проблем, адже ця тема викликає у нього болісні відчуття. Про це він розповів в інтерв’ю зі Славою Дьоміним.

"З 2016 року маю статус обмежено придатного до військової служби. Справді мав проблеми зі станом здоров'я. Якби зараз не підтримував (організм — Ред.), напевно, не зміг би тут з тобою розмовляти", — поділився Андрій.

Має звання молодшого лейтенанта

Музикант протягом п'яти років був учасником музичного колективу при Державній прикордонній службі України. Він має офіцерське звання молодшого лейтенанта у запасі.

Разом з тим, Кравченко відмовився говорити в подробицях про характер своїх захворювань й наголосив на небажанні розвивати тему. Виконавець додав, що усю необхідну документацію завжди подавав своєчасно — і жодних порушень з його боку не було.

Андрій Кравченко має офіцерське звання Фото: Андрій Кравченко | Facebook

Варто нагадати, що торік в Україні скасували категорію "обмежено придатний". Відтепер військово-лікарські комісії (ВЛК) виносять лише два рішення — "придатний" або "непридатний" до військової служби.

Андрій Кравченко: що про нього відомо

Український співак, композитор і автор пісень. Здобув ступінь магістра в Київському національному університеті культури й мистецтв, а також навчався на військовій кафедрі, отримавши звання молодшого лейтенанта запасу за спеціальністю військовий психолог. З 2022 року активно просувається як сольний виконавець, відомий завдяки трекам "Діти війни", "Моя єдина", "Доле моя", "Лебідка" та "Мадонна".

За ліричні пісні, стиль і тембр його часто порівнюють зі скандальним Олегом Винником, але сам Андрій підкреслює, що не копіює колегу й прагне рухатися власним шляхом.

Особисте життя співак приховує: не носить обручку, не розкриває жодних подробиць. Він пояснює, що це свідомий вибір не виставляти приватне у публічній площині. Однак відомі музиканти часто так роблять, аби не втратити жіночу аудиторію.

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