Легендарний Василь Зінкевич вразив своїм образом на прийомі у Зеленського (фото)

80-річний маестро української естради Василь Зінкевич ушанований президентської відзнаки "Національна легенда України". Заради отримання нагороди артист вперше за тривалий час вийшов на публіку.

Президент Володимир Зеленський нагородив видатного українського артиста Василя Зінкевича почесною відзнакою "Національна легенда України". Для участі у нагородженні 80-річний артист особисто прибув на захід. На офіційних фотографіях з церемонії, оприлюднених на президентському сайті, співак зображений у яскравому сценічному образі.

Президент нагородив Василя Зінкевича почесною відзнакою Фото: Офіс президента

Зінкевич обрав для урочистості чорний класний костюм, декорований блискітками, білу сорочку з відкритим коміром та традиційний червоний пояс замість класичного ременя.

Попри поважний вік, співак виглядав енергійним та щасливим, виходив до Володимира Зеленського з широкою усмішкою на обличчі, поки присутні вітали його стоячими оплесками.

Попри поважний вік, співак виглядав енергійним та щасливим Фото: Офіс президента

Цікаво, що саме у цьому костюмі Василь Зінкевич останнього разу з'являвся на сцені під час фестивалю "Українська пісня-2025", де наживо виконував свої найвідоміші композиції.

Отримання відзнаки стало визнанням багаторічного внеску артиста у розвиток української естради та збереження національних культурних традицій.

