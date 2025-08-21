Поддержите нас UA
После последнего разговора с любимым: женщина прыгнула с самолета на высоте 4700 м (фото)

Джейд Дамарелл, парашютистка
32-летняя Джейд Дамарелл прыгнула с самолета | Фото: WNS

Британская парашютистка Джейд Дамарелл покончила с собой, прыгнув с высоты 4700 метров через несколько часов после развода с бойфрендом. По версии следствия, женщина решила не использовать свой парашют.

32-летняя парашютистка Джейд Дамарелл погибла мгновенно после удара о землю в графстве Дарем, Великобритания. Она не раскрыла парашют во время прыжка с высоты 15 500 футов (около 4700 метров). Представители клуба Sky-High Skydiving, где произошел инцидент, заявили, что это выглядело как "преднамеренный поступок", пишет The Sun.

Джейд Дамарелл прыгнула с самолета, но не раскрыла парашют
Джейд Дамарелл прыгнула с самолета
Фото: WNS

По данным следствия, накануне трагедии Джейд разошлась с бойфрендом Беном Гудфеллоу после восьми месяцев отношений. "Она оставила записки для семьи около 2:30 ночи", — сообщили на заседании суда.

Роковой шаг

Утром 27 апреля Джейд видели за завтраком — за полтора часа до рокового прыжка. Опытная парашютистка, совершившая более 400 прыжков, не сделала ни одной попытки использовать парашют или запасное устройство и не была в шлеме.

Джейд Дамарелл, парашютистка
Парашютистка Джейд Дамарелл
Фото: WNS

Предварительное расследование установило, что с оборудованием все было в порядке.

Семья Джейд почтила память женщины. Ее называют блестящей, красивой, смелой и по-настоящему неординарным человеком. В заявлении родных отмечается: "У нее был яркий, приключенческий, свободный дух, она жила с огромной энергией, страстью и любовью, касаясь бесчисленных жизней своей теплотой и добротой".

Заявление родственников

"Некоторые звезды настолько яркие, что сгорают слишком быстро, но их свет никогда по-настоящему не угасает, — говорят ее родственники, обращаясь ко всем, кто переживает сложные времена. — Если вы боретесь, пожалуйста, обратитесь за помощью. Поговорите с кем-то — другом, любимым человеком или профессионалом. Вы никогда не одиноки".

Джейд Дамарелл, парашютистка
Накануне трагедии Джейд разошлась с бойфрендом Беном Гудфеллоу
Фото: WNS

